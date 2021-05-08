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新北議員批688萬操場是紙糊 公所：為檢視切開非破損

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北中和區的原國防管理學院操場，今年4月初重新鋪PE纖維人工草皮跑道，未料使用1個月就出現多處破損。圖／張志豪提供
新北中和區的原國防管理學院操場，今年4月初重新鋪PE纖維人工草皮跑道，未料使用1個月就出現多處破損。圖／張志豪提供

新北中和區的原國防管理學院操場，今年4月初重新鋪PE纖維人工草皮跑道，獲得當地民眾好評，不過新北市議員張志豪今前往該操場，卻發現多處人工草皮掀起，根本是紙糊操場。中和區公所指出，為了檢視排水性，由廠商切開檢視，並非是破損。

原國防管理學院操場是周遭員山、積穗地區近十萬人口重要的運動休閒場所，但因年久失修，地面凹凸不平，影響運動品質。中和區公所今年初啟動翻修工程，4月8日完工啟用，成為全新北市第一座人口草皮操場。

該操場為與籃球場均全面翻新，跑道使用PE纖維人工草皮、籃球場則是PU地，總工程經費688萬元。其中人工草皮跑道啟用時，被稱為具有滲水性佳、耐磨性強、抗紫外效能、不易燃等特性。

張志豪說，當地民眾原希望PU的跑道，但礙於經費不足最後選用PE纖維人工草皮，他今天前往操場卻發現，人工草皮黏著在原本操場並未均勻，啟用1個月就破損，這樣的施工品質應該要檢討。

中和區公所工務課長施信華說，此跑道是翻新而非新完工工程，原跑道凹凸不平經修復平整後，才鋪PE纖維人工草皮，開放民眾使用前已檢視完畢，不過為了確認修補處經過1個月是否保持良好排水性，廠商才切開跑道檢視。

施信華指出，跑道並非民眾使用才出現草皮掀開、破損，這是為了維護管理，檢視時也告知現場民眾狀況。目前已填補完畢並擺放交通錐，避免剛修補還未完全黏著而被踩壞，過一段時間就會把交通錐移除。

中和區公所指出，跑道並非民眾使用才出現草皮掀開、破損，這是為了維護管理，目前已填補完畢。圖／中和區公所提供
中和區公所指出，跑道並非民眾使用才出現草皮掀開、破損，這是為了維護管理，目前已填補完畢。圖／中和區公所提供
新北中和區的原國防管理學院操場，今年4月初重新鋪PE纖維人工草皮跑道，未料使用1個月就出現多處破損。圖／張志豪提供
新北中和區的原國防管理學院操場，今年4月初重新鋪PE纖維人工草皮跑道，未料使用1個月就出現多處破損。圖／張志豪提供

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