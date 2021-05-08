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考試多閱讀室滿是學生 新北祭容留人數管制

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
板橋江子翠分館容留人數上限為200人。記者王敏旭／攝影
板橋江子翠分館容留人數上限為200人。記者王敏旭／攝影

110年國中教育會考將在15日、16日登場，新北市長侯友宜今前往新北藝文中心與板橋江子翠分館視察。侯友宜說，今為藝文中心、閱讀室最多人的時刻，要求入場者全程配戴口罩、量體溫、實聯制，且所有場館都有容留人數限制，均以高規格作為做好防疫。

板橋江子翠分館今早湧入大量學生進入閱讀室，為下周即將到來的國中會考做準備，新北文化局祭出管制作措施，新北藝文中心與板橋江子翠分館整棟建築容留人數上限為1000人，其中閱讀室為200人、藝文館為50人，若超越人數就進行管制。

侯友宜也說，最近考試多，閱讀室、閱覽室嚴格採取容留人數管控，也用隔板阻絕，避免防疫有疏漏，且到廁所等任何場所都希望手部要消毒，新北121個藝文場館都比照這標準，把防疫做要滴水不漏。

諾富特、華航群聚案足跡遍布雙北，新北文化局長龔雅雯指出，各藝文場館、博物館與圖書館已全體動員，採取大門採單一入口管制，入館實名登記，熱像儀量測額溫、消毒酒精自動噴霧器消毒等措施。

龔雅雯說，手扶梯、電梯、兒童室等重點區域加強清潔及消毒頻率，各公有藝文場館、以及兒童閱覽室、體驗空間除加強館舍容留數控管，同時增加玩具消毒頻率，提供安心的閱讀與藝文欣賞環境。

板橋江子翠分館今早湧入大量學生進入閱讀室，為下周即將到來的國中會考做準備。記者王敏旭／攝影
板橋江子翠分館今早湧入大量學生進入閱讀室，為下周即將到來的國中會考做準備。記者王敏旭／攝影
新北藝文中心與板橋江子翠分館容留人數上限為1000人。記者王敏旭／攝影
新北藝文中心與板橋江子翠分館容留人數上限為1000人。記者王敏旭／攝影
新北文化局針對手扶梯、電梯、兒童室等重點區域加強清潔及消毒頻率。記者王敏旭／攝影
新北文化局針對手扶梯、電梯、兒童室等重點區域加強清潔及消毒頻率。記者王敏旭／攝影

侯友宜 國中教育會考

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