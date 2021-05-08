考試多閱讀室滿是學生 新北祭容留人數管制

110年國中教育會考將在15日、16日登場，新北市長侯友宜今前往新北藝文中心與板橋江子翠分館視察。侯友宜說，今為藝文中心、閱讀室最多人的時刻，要求入場者全程配戴口罩、量體溫、實聯制，且所有場館都有容留人數限制，均以高規格作為做好防疫。

板橋江子翠分館今早湧入大量學生進入閱讀室，為下周即將到來的國中會考做準備，新北文化局祭出管制作措施，新北藝文中心與板橋江子翠分館整棟建築容留人數上限為1000人，其中閱讀室為200人、藝文館為50人，若超越人數就進行管制。

侯友宜也說，最近考試多，閱讀室、閱覽室嚴格採取容留人數管控，也用隔板阻絕，避免防疫有疏漏，且到廁所等任何場所都希望手部要消毒，新北121個藝文場館都比照這標準，把防疫做要滴水不漏。

諾富特、華航群聚案足跡遍布雙北，新北文化局長龔雅雯指出，各藝文場館、博物館與圖書館已全體動員，採取大門採單一入口管制，入館實名登記，熱像儀量測額溫、消毒酒精自動噴霧器消毒等措施。