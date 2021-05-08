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國內疫情升溫 新北香魚川路跑延期至9月18日再跑
近期國內疫情升溫，防疫不能鬆懈，為了保障近千名跑者的健康安全，避免暴露於疫情風險之中，原訂5月15日（六）舉行的第一屆「2021新北市香魚川路跑」將延期至9月18日（六）舉行，已報名的選手都可獲得參賽資格保留。線上路跑參與組則是照常辦理，認證時間亦將延長至9月30日。
有全台「最長人魚線」之稱的香魚川路跑活動，邀請民眾穿起跑鞋，跑進台灣第一條香魚之路，號召大家為生物多樣性以及挑戰人生而跑，獲得近千跑友的熱烈參與。籌備期間，主辦單位新北市觀旅局全力研擬防疫措施，然因疫情變數眾多，主辦單位將跑者的健康安全列為最優先考量，延後比賽日期。已經報名的選手，資格將自動獲得保留。參賽選手可選擇依照公告的延期日參加，或是選擇依規定退費。
觀旅局長張愛晶表示，首屆賽事遇上疫情升溫而延期，但是與跑友的香魚之約後會有期，這也和大會倡議的香魚精神「逆流而上、堅持到最後」相呼應，希望跑友能一起堅持，等待9月18日的起跑時刻。
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