回收業者亂排汙水、柯厝坑飄惡臭 侯友宜：不合法就拆

新北市民政局今天晚上舉辦泰山區行動治理座談會，大科里長黃金進指出，柯厝坑是林口特定區的保護區，五股垃圾山拆遷後，新增加4、5間資源回收業者排放污水，散發惡臭令人難忍，新北市長侯友宜表示，柯厝坑地區設置資源回收公司於法不合，相關單位務必儘快全數清除，絕不容許違法業者存在。

會中聚焦在塭仔圳地區重劃開發、新五路道路拓寬工程、五股泰山交流道改善計畫及五泰輕軌設置規劃等議題。侯友宜表示，塭仔圳重劃開發順利推動，才能讓泰山翻轉。

針對大科里柯厝坑附近資源回收業者，未妥善處理垃圾污水，導致環境惡臭難耐，侯友宜表示，城鄉局、環保局及農業局等相關局處，儘速釐清林口特定區計畫變更內容、相關業者設置及水土保持問題，並向里長清楚說明

侯友宜表示，「要讓泰山翻轉、要讓新北翻轉」，塭仔圳地區一定要改變，盼在地里長及民意代表們與市府攜手，齊力讓塭仔圳重劃案可以順利推行。市長說，重劃案推動過程中，難免會遇到許多困難與不同意見，市府相關單位都會努力設法克服，例如：協助工廠業者合法化及遷廠租金補助等，但是總會有不夠周全之處，盼在地民意代表能多多協助，讓台灣國門翻轉。

侯市長指出，泰山地區發展要靠市府與地方共同努力，目前該區重大建設推動的最大問題，係因受大環境影響，導致許多工程標案流標，他請各相關單位儘快研議，能否透過增加部分經費或其他方式，讓各項工程建設可以順利推動。

有關地方關心五股泰山輕軌部分路段設置方式由平面改為高架形式，捷運局長李政安表示，輕軌設置規劃須配合行經路線周邊路段特性，就安全性、可行性及經費效益等綜合評估考量，將安排五股、泰山地區里長及民意代表前往淡海輕軌實際視察、體驗。

民政局長柯慶忠表示，泰山區里長反映案件53件中已完成45件，執行率85%。未來泰山重大建設將陸續推動，如貴子坑溪景觀河廊營造、泰山汙水下水道系統汰換工程、五股交流道增設匝道工程及五股泰山輕軌等重要工程。