快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城行動治理座談會 侯友宜：各局處應加強聯繫

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席土城行動治理座談會，侯友宜表示，各局處間應加強橫向聯繫，共同會勘評估，解決地方問題。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席土城行動治理座談會，侯友宜表示，各局處間應加強橫向聯繫，共同會勘評估，解決地方問題。記者江婉儀／攝影

新北市民政局今天舉辦土城行動治理座談會，會中針對就機六停九用地規劃、捷運出入口連通設計及道路拓寬等議題進行討論。新北市長侯友宜表示，各局處間應加強橫向聯繫，共同會勘評估，解決地方問題。另近日疫情來勢洶洶，侯友宜也責成民政局及各公所持續輔導宮廟遶境、里鄰活動及各風景點的防疫管控，並強化宣導力度，拉回大家的防備心。

土城區亞洲路鄰近土城工業區，也是往返土城、樹林、台65線上下匝道的要道，每逢上下班時段總是車流滿載，塞車問題嚴重。工務局長詹榮峰表示，施工路段全長468公尺，總經費1.4億元，預計今年10月底完工，將大幅提升市民用路安全及品質。

亞洲路拓寬工程是地方期待已久的重要基礎建設，新工處於大安圳河道上游現有箱涵施作加蓋拓寬，向外增設1車道及雙側人行道，同時於亞洲路與員安路口規劃綠帶及景觀平台供市民休憩。

另外，為配合捷運萬大線二期興建後整體都市發展，埤塘里長邱顯俊表示，希望市府就土城停九機六用地增設停車位及演藝廳。城鄉局表示，在維持現有公共服務機能下，已將文化局及交通局所提空間需求納入考量，並持續與財政局及各設施目的事業主管機關協調空間分配。文化局進一步說明，3月研商會議時已向里長報告目前將以既有禮堂朝多功能方向規劃，以提升空間使用度。

頂新里長許元皇建議，捷運三鶯線媽祖田站2號出入口的天橋位置能再重新設計，符合地方需求；捷運局說明，目前車站已預留連通道銜接位置，正與出入口用地地主洽談，盼可取得用地後，啟動後續設計作業，將會持續與地方溝通取得共識。

民政局長柯慶忠表示，自108年辦理市長行動治理座談，土城區里長反映案件90件中已完成82件，執行率逾9成，市府集結各局處共同協助里長解決問題，用行動力解決市民問題。

新北市民政局今天舉辦土城行動治理座談會。記者江婉儀／攝影
新北市民政局今天舉辦土城行動治理座談會。記者江婉儀／攝影

捷運

延伸閱讀

私中遭爆午餐有蟑螂 侯友宜：若屬實減招停招扣補助

挨轟「國際笑話」？侯友宜替柯文哲緩頰：非一成不變

雙北共同生活圈防疫等級不同？侯友宜：共同合作

防疫旅館「分倉分流」 侯友宜：新北市比中央嚴格很多

相關新聞

吳怡農發母親節康乃馨 粉絲興奮圍觀搶拍照

母親節將至，民進黨北市黨部主委吳怡農今日率簡舒培與鍾佩玲2位媽媽議員、新任評召林萬賀，到花博公園發放康乃馨。不少「農婦」...

北市YouBike 2.0今營運 柯文哲：YouBike是郝龍斌政績

北市YouBike 2.0今正式營運，上午舉行啟用典禮，柯文哲致詞時表示，YouBike微笑單車是前市長郝龍斌任內推動的...

北市YouBike 2.0正式營運沒邀「一卡通」 北市：誤會了

北市YouBike 2.0今正式營運，上午舉行啟用典禮，除了悠遊卡，也可使用一卡通借車，上午的啟用典禮，只見悠遊卡公司總...

母親節仍忙工作 侯友宜：沒辦法陪媽媽很對不起

明天就是母親節，新北市長侯友宜今受訪指出，今年為工作一直很忙碌，跟去年都一樣還是在忙，媽媽年紀大了，真的沒有辦法陪在家裡...

打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風 金山表揚10名模範媽媽

母親節前夕，新北市金山區公所今天舉辦模範母親表揚活動，因受疫情影響，實施全程戴口罩、量體溫和實名制登記等措施。今年表揚活...

北市YouBike2.0今起營運 交通局提醒與1.0不同柱還車

台北市YouBike 2.0今天上午10時開始營運，除原試辦地點的台大及公館地區103站以外，今日新啟用160站，目標是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。