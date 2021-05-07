土城行動治理座談會 侯友宜：各局處應加強聯繫

新北市民政局今天舉辦土城行動治理座談會，會中針對就機六停九用地規劃、捷運出入口連通設計及道路拓寬等議題進行討論。新北市長侯友宜表示，各局處間應加強橫向聯繫，共同會勘評估，解決地方問題。另近日疫情來勢洶洶，侯友宜也責成民政局及各公所持續輔導宮廟遶境、里鄰活動及各風景點的防疫管控，並強化宣導力度，拉回大家的防備心。

土城區亞洲路鄰近土城工業區，也是往返土城、樹林、台65線上下匝道的要道，每逢上下班時段總是車流滿載，塞車問題嚴重。工務局長詹榮峰表示，施工路段全長468公尺，總經費1.4億元，預計今年10月底完工，將大幅提升市民用路安全及品質。

亞洲路拓寬工程是地方期待已久的重要基礎建設，新工處於大安圳河道上游現有箱涵施作加蓋拓寬，向外增設1車道及雙側人行道，同時於亞洲路與員安路口規劃綠帶及景觀平台供市民休憩。

另外，為配合捷運萬大線二期興建後整體都市發展，埤塘里長邱顯俊表示，希望市府就土城停九機六用地增設停車位及演藝廳。城鄉局表示，在維持現有公共服務機能下，已將文化局及交通局所提空間需求納入考量，並持續與財政局及各設施目的事業主管機關協調空間分配。文化局進一步說明，3月研商會議時已向里長報告目前將以既有禮堂朝多功能方向規劃，以提升空間使用度。

頂新里長許元皇建議，捷運三鶯線媽祖田站2號出入口的天橋位置能再重新設計，符合地方需求；捷運局說明，目前車站已預留連通道銜接位置，正與出入口用地地主洽談，盼可取得用地後，啟動後續設計作業，將會持續與地方溝通取得共識。