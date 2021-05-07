台64增南向匝道工程年底前動工 台北港端將封40天

為改善台64線八里端交流道交通壅塞，公路總局規劃施作台64線銜接台61線的南向匝道工程，最快年底施作，預計2024年完工。公路總局表示，台64線與台61線目前無銜接，用路人通行2快速道路需先行經八里市區，導致中華路三段與商港路經常塞車。工程期間將暫時封閉台64線台北港端40天，用路人需提前從八里交流道下橋，經商港路前往市區。

公路總局今天在八里區公所舉辦交維計畫說明會，針對工程期間提出交維計畫，將分成三階段實施。西部濱海公路北區臨時工程處副處長林廷彥表示，台64線增設南向匝道最快6月中發包、年底前可動工，完工後可有效改善市區交通。

林廷彥說明，第1階段工期約40天，將全面封閉台64線台北港端，車輛需提前從八里交流道下橋，並針對商港路進行部分管制，為交通影響最大階段。

第2階段工期約170天，將封閉台北港端1車道、保留1車道通行；第3階段工期約35天，將封閉進港及出港匝道內側各1車道，並封閉出港側平面道路1車道。

八里區長陳炳仲提醒，交維計畫除由地方協助宣導，相關封路及改道資訊應清楚向用路人告知；公路總局表示，近期會先掛上改道、封路資訊牌面，並透過傳單讓民眾了解後續辦理情形。另外，施作期間若用路人行經附近路段，也會收到改道提醒簡訊。

立法委員洪孟楷表示，台61銜接台64線北向匝道預計今年9月完工，南向匝道耗資14億元，預計今年可動工，盼2年後完成，有效引導大型車進出，紓解市區交通問題。