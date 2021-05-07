中市無人機警察隊成立 高空監視提升治安效能

台中市警察局今天成立無人機警察隊，無人機搭配高階攝影鏡頭，加掛熱顯像儀，從空中監視地面動向，做到「狀況在哪裡，鏡頭就在哪裡」，盼提升治安、交通維護效能。

台中市警察局無人機警察隊今天成立，這是繼台南、新北、雲林之後，第4支縣市警局的無人機隊，上午從中央公園起飛一架無人機，畫面即時傳送到中市警局。

警察局表示，過去只能運用地面警力或是制高點觀察的方式，約略掌握現場狀況，既耗用警力且機動性不足，無法將即時狀況彙報至指揮中心，供指揮官立即做出決策。

台中市警察局無人機警察隊，成員共有30人，配合執行刑案偵查、交通觀測、大型活動維安及整合現有影音即時傳送系統，提升執勤效能，並輔助指揮官決策參考及應處各種突發狀況。

現有各式無人機12台，除具靈活飛行能力，並配備多樣酬載設備（如高階攝影鏡頭、熱顯像鏡頭、喊話器及強光投射器等），可與地面警力密切配合支援勤務執行，做到「狀況在哪裡，鏡頭就在哪裡」。

無人機警察隊為任務編組，成員平時仍在原單位執行各項警察勤務，當有任務交付時，即能派遣就近成員以最快速度出勤大幅提升勤務及偵防效能。

台中市副市長陳子敬表示，無人機用於空中觀測，讓可疑分子無所遁形，第一時間排除各項治安疑慮；無人機和攻堅勤務結合，絕非只是電影場景，將無人機優越性能，運用在各式各樣勤務中，未來無人機對於警察局的犯罪偵防效能，必定有大大的加成作用。