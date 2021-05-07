母親節子女深情告白 貢寮日照中心好感動

貢寮區旺福日照中心自今年過年後營運時，剛開始服務的長者僅有四人，透過公所、各里辦幫忙，及社工員積極做訪視，母親節前夕已有八位長者穩定參與，因此今(7)日特別邀請區長鍾耀磊與長者家屬歡度母親節，在子女的深情告白下，老人家流下了感動地眼淚，吐露內心的柔軟與感性。

旺福社區長照機構主任陳薏如表示，平常在外地工作的子女，今天趁著母親節前夕回到老家參與活動，日照中心特別請家屬錄製深情告白影片，讓平時不敢當面對媽媽說的感謝，對著鏡頭通通說出來，並在今天活動現場播出，許多家屬與母親都紅了眼眶，可見家人們相距遙遠，雖然仍時常通電話，但仍有見不到面的濃厚思念。

貢寮區長鍾耀磊表示，今天日照中心準備派對帽、精美蛋糕，讓長者及家屬感到溫馨氛圍，而大家唱著「感恩的心」，看著影片中阿公阿嬤在日照中心開心充實的日常，兒女們不僅能放心讓爸媽在地安老，也一睹平常見不到的長輩笑容，今天到現場，也特別祝賀貢寮區的鄉親「母親節快樂」，也希望在外的子女多回家看看長輩，一解他們思慕之情。