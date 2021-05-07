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電桿林立礙交通 汐止樟樹一路年底地下化

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止樟樹一路電線桿林立影響交通，市議員白珮茹要求克服難題，年底13支電桿地下化。 圖／觀天下有線電視提供
汐止樟樹一路電線桿林立影響交通，市議員白珮茹要求克服難題，年底13支電桿地下化。 圖／觀天下有線電視提供

汐止樟樹一路社區大樓多，不過，電線桿林立不但影響交通，密密麻麻的電線也影響市容，所以，這幾年來地方也一直爭取電纜地下化，只是卡在找不到配電箱位置遲遲沒有下文，今(7)日市議員白珮茹就再度邀請相關單位人員現場會勘克服難題，也預計最快在今年底13支電桿要地下化。

厚德里長陳有諒說，之前有會勘過了，但是因為樟樹一路226巷口的電桿下地，巷子裡一處台電人孔處需要協調，本來以為是私人地，是多人共同持有土地，取得同意書困難，後來發現地號不同，今天會同議員、台電地政等相關單位會勘，因為我之前已經有去調過資料，這個人孔蓋處是屬於公有地，所以，也確定可以進行電桿地下化，總共有13支電線桿要地下化，因為從60幾年就矗立的電桿，電線密布蠻多的，透過這次的電桿地下化可以將樟樹一路後半段這邊全部地下化，讓市容景觀更好。

市議員白珮茹表示，今天來協調樟樹一路從郵局前222號開始，一直到樟樹一路272號電桿下地，上次就是因為用地的問題有一些困難所以今天再次協調，也感謝里長的協助，包括厚德里、山光里沿線總共13支電桿可以一起配合下地，利用樟樹國小旁的人行道放置配電線，讓電纜地下化，下地之後市容也會更好，那如果在工程進度可行的狀況下，年底就可以陸續施工，如果有遇到問題我們也會協調在明年儘快來進行，希望透過電線、電纜的下地，讓市容更好，民眾出入也可以更方便。

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