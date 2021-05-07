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北市百貨遊戲場僅2間合格 議員：罔顧孩童安全
目前商業處列管六處百貨公司遊戲場，當中竟有四處不合格，其中中山區某兒童遊戲場曾於今年3月、4月各發生一起孩童受傷案件，議員指出，該遊戲場沒有合格檢驗報告書，且至今仍在開放中，痛批商業處罔顧孩童安全。商業處表示，該四處皆已送件申請，只是現在全台認證機構少，仍在排程當中。
台北市議員吳沛憶今在財建部門質詢時指出，中山區某兒童遊戲場曾於今年3月、4月各發生一起孩童受傷案件，該遊戲場自去年開放，至今卻仍未獲得合格檢驗報告，質疑商業處維護業者，未替市民安全把關。
根據《兒童遊戲場設施安全管理規範》第七條，兒童遊戲場設施設置該設施開放使用前，應檢具經CNS 17020或ISO／IEC 17020認證證書之檢驗機構，所開立具有認證標誌之合格檢驗報告。
商業處表示，該起意外是兒童在球池區找家長，不注意撞到旁邊軟的椅墊而發生，由於並非在使用遊具時發生意外，難以確認沒有認證的遊具使得兒童受傷，因此商業處無法命其停止。
吳沛憶進一步指出，台北市百貨商場目前共計有6間兒童遊戲場，其中卻高達4家開放至今沒有檢驗報告，兒童遊戲場安全環境堪憂，痛批商業處罔顧孩童安全、放任業者違規。
商業處表示，四處不合格都有調查要求限期改善，目前已經在認證申請中，但是現在全台認證機構少，排程排不到這麼快，在還沒取得認證前，將要求遊戲場張貼告示禁止3歲以下兒童使用，或是要在現場安排駐點管理人員，坡道陡等比較危險的設施，若不足人力駐點，則要暫時關閉。
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