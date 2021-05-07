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北市府聯手中央造假狂犬病疫苗施打率 議員氣炸

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
議員楊靜宇揭露北市府和農委會造假北市狂犬病疫苗施打率數據，甚至8年來都沒有更新北市犬貓數量。聯合報系資料照
議員楊靜宇揭露北市府和農委會造假北市狂犬病疫苗施打率數據，甚至8年來都沒有更新北市犬貓數量。聯合報系資料照

中央、地方聯手造假狂犬病疫苗施打率數據？台北市議員楊靜宇表示，若要預防人畜傳染狂犬病，疫苗施打率必須達到70%，以目前26萬貓犬數施打率僅24%，然而農委會統計北市犬貓數量仍留在8年前的12萬，北市動保處竟也以舊數據對外宣稱北市施打率有53%；動保處坦言，中央只有根據動物收容數微調，承諾會辦理多場免費施打活動，並以簡訊等方式提醒民眾。

楊靜宇指出，台北市的犬貓狂犬疫苗施打率，在六都之中敬陪末座，實際施打率只有24%。更不可置信的是，動保處竟對外宣稱施打率竟高達53%，數據灌水高出一倍不止，狂犬病防疫騙很大。

根據農委會的資料，台北市犬貓總數為26萬4727隻，犬貓施打疫苗率應達70%才能有效防範，北市犬貓應施 打狂犬疫苗數至少要達18萬5309隻。未料農委會僅要求12萬1332隻，而北市府僅施打了6萬4691隻犬貓，施打率為53%，若以26萬4727隻犬貓總數計算，施打率其實只有24%。

動保處長宋念潔回應，農委會有自己計算方式，中央是以2013年爆發狂犬病時，台北市在養的犬貓數量做為基準，中央這幾年要求的數量都沒有改變，只有根據收容所的數量微調。

「農委會與市府上下交相賊！」楊靜宇批北市府犬貓施打狂犬病疫苗數據造假，中央、地方猶沆瀣一氣作假美化數據，在防疫作為上虛應故事、漫不經心，令人對狂犬病防範大感憂心，70%注射率目標根本在打假球。

楊靜宇表示，狂犬病可在人畜間傳播，至去年2月底，共816例鼬獾、1例幼犬、1例錢鼠及 9例白鼻心確診狂犬病，狂犬病在國內尚未銷聲匿跡，仍須高度警戒，要求動保處擴大施打率。

宋念潔說，目前打狂犬病疫苗的管道，除了動物醫院外，也會舉辦山區巡迴活動，民間團體或民代還會辦理可讓民眾犬貓免費施打狂犬病疫苗的活動，而動保處每年會簽約委託全北市260多家的動物醫院施打疫苗。

宋念潔也提出改善方式，承諾會在增加假日免費施打狂犬病疫苗的場次，再加上簡訊、郵寄和店畫的方式，通知市民家中的犬貓接種疫苗；動保處將針對低施打率的鄰里，和當地里長合作辦理免費施打活動。

楊靜宇說，狂犬病會侵害人類神經系統，潛伏其約7天到12天，必須及早發現及早治療，送醫院打狂犬病毒血清。根據世界動物衛生組織研究，若區域內爆發狂犬病，所有犬貓接受預防針注射比率要達到70%才有辦法預防人類被感染，施打率太低將無法保護人類與寵物的安全。

北市動保處長宋念潔（最右）表示，會在假日多辦理免費施打狂犬病疫苗活動，提升施打率。聯合報系資料照
北市動保處長宋念潔（最右）表示，會在假日多辦理免費施打狂犬病疫苗活動，提升施打率。聯合報系資料照

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