出入口更方便 新北這4座捷運站將改善

部分捷運站出入口沒有電扶梯、電梯，導致銀髮族、行動不便人士進出，新北市議員黃林玲玲指出，丹鳳站一號出口進出不方便，是否有電梯、電扶梯改善工程。新北捷運局指出，經會勘後由台北捷運局施工改善。台北捷運局表示，未來也還有其他站逐步列入改善。

黃林玲玲今在議會業務質詢時表示，丹鳳站是泰山、福營地區轉乘的重點站，出入人潮眾多，找來台北捷運局、台北捷運公司現勘，丹鳳1號出口設上下電扶梯原則可行，希望工程能按照原來期待儘速完成。

新北捷運局長李政安說，丹鳳站1號出入口若增設電梯，因涉及用地取得較困難，電扶梯經過勘查有找到位置，本來新北要以統包工程來改善，台北捷運局有電扶梯改善工程，最後由台北捷運局負責。

李政安表示，丹鳳站1號出入口目前在細部設計、工程變更作業當中，預計今年下半年設計完成並圍籬施工，預估工期11個月，明年年底前完成。

台北捷運局也說，北捷的「捷運初期路網車站電扶梯、電梯中期改善工程」，新北部分江子翠站2號出入口去年10月改善完畢，亞東醫院站2號出入口、竹圍站1、2月台分別在今年1月、3月底也完工啟用。

台北捷運局指出，永寧站3號出入口預計6月底完成、江子翠站3號出入口預計10月底完成；未來還有新蘆線分別有三和國中、丹鳳、三重、菜寮站共4站，預計會進行電梯電扶梯改善工程。