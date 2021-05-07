新北培力身障兒生活自理 食農學苑孵豆芽種菜

新北市府社會局今天表示，委託新生活社會福利發展促進會，在三芝區辦日照中心和小型作業所，提供北海岸身心障礙孩子生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和培力生活技能。

市府社會局身心障礙福利科長徐綺櫻今天表示，社區日間作業設施（簡稱：小型作業所，或小作所）著重身心障礙者的自主培養。三芝區「新生活三芝日間照顧中心兼小作所」，共可收托服務32人，目前日照中心有15名學員。

中心主任潘志鵬表示，學習能力和生活技能比較強的日照中心學員，可轉到小型作業所進一步培力，學習孵豆芽、種溫室蔬菜與香草，可獲得園藝治療的效益，也安定情緒、建立信心、健康身心。

社會局說，發展遲緩的小瑞（化名）當看著一粒粒綠豆冒出芽，彷彿看到自己在困頓環境中堅強的身影；他與同學將溫室有機萵苣，以小包分裝並販售給馬偕醫學院師生，即使收入微薄卻也成就感十足。

潘志鵬說，溫室栽種綠葉萵苣、紅葉萵苣、小白菜、皇宮菜、小番茄，周邊還有左手香、迷迭香、薄荷、芳香萬壽菊、魚腥草等香藥草植物，學員可以體驗育種、插枝、澆水、照顧、採收等農務技巧。

新生活社福促進會創辦人羅素如表示，學員採收蔬菜和香草，可提供便當食材送給北海岸獨居長輩或身障者弱勢家戶，部分也可提供訂購；重點不在賣多少錢，而是藉培力生活技能，希望身障兒可像慢飛天使翱翔。