環狀線南北環都出現流標 新北：檢討中

環狀線通車後串起新北新店、中永和、板橋、新莊的路廊，未來還有南、北環銜接至捷運文湖線，新北市議員金中玉今在議會業務質詢時指出，南環段何時能動工。新北捷運局長李政安說，近期缺工缺料、物價上漲，4月開標後流標，目前台北捷運局正在檢討，預計6月會再招標

北環段從新北產業園區起至五股、蘆洲、台北士林、內湖與文湖線劍南路站相交，南環段自文湖線動物園站起，經過政治大學、景美、新店大坪林站，全長20.66公里，設置18座車站，預計2029年完工。

李政安說，南、北環段2019年5月31日中央核定，總經費1377.92億元，新北負擔358.7億，工程分為6個區段標推動，其中南環段今年2月招標，不過因缺工缺料、物價上漲，4月開標時沒有廠商投標而流標，台北捷運局還在檢討中。

金中玉表示，大家都知道現在缺料缺工，但新冠肺炎疫情若不解除，移工無法來台灣就會一直缺工，那南環段不就會一直標不出去。

李政安指出，工程期程還沒到臨界點，台北捷運局目前也檢討、調整預算部分，經費會充分反映市場行情，預計6月會再招標，目前預算還足夠。像北環段有一標4月也流標，也已經第2次公告，還是有信心。

另外金中玉也質詢環狀線營運狀況。李政安說，環狀去年1月31日通車，初期受到疫情影響每天約3萬多人次，疫情期間全車加強消毒建立民眾信心，再加上民眾熟悉路線，今年已成長到1天4萬4000多人次，有大幅度成長。