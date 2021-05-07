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新北抽檢8款烘焙紙 標示純紙6款卻含矽

中央社 / 新北7日電

新北市府消保官室今天表示，不是標榜不滲漏的烘焙紙就比較厲害，抽查市售標示100%純紙漿的產品，檢驗材質除纖維素還含有矽，「偷呷步」不誠實標示會讓消費者選購時資訊錯誤。

新北市府消保官辦公室主任王治宇今天在記者會表示，氣炸鍋或烤箱是母親節熱門禮物，烘焙紙是廚房必備耗材，紙質、商品標示或安全受關注。

消保官溫婉如表示，商品標示法規定，商品標示不得虛偽不實或引人錯誤。抽測市售8款標榜純紙的烘焙紙，其中有6款卻驗出含矽，顯見標示不實。

溫婉如以統計圖表解釋，在材質檢驗部分，只有毅典國際製造的蛋糕烘焙紙杯、特圓公司製造的「油力士」紙杯，符合純紙標示，沒有檢驗出矽。

溫婉如表示，「不是標榜不滲漏的烘焙紙就比較厲害」，主要是純紙漿製造的烘焙紙，使用後幾乎都會滲漏，摻有不沾成分「矽」的烘焙紙不會滲漏。她說，業者「偷呷步」將摻矽的烘焙紙，宣稱為100%純紙漿，會使消費者陷於資訊錯誤，也對誠實標示的廠商不公平。

溫婉如說，有約詢廠商到市府說明，廠商提出從芬蘭、德國等地進口的原紙，成分說明有清楚列出含矽成分。但經過業者加工後，卻變成標示「100%原生紙漿」、「100%純紙漿」。

她說，在品質檢測方面，衛生福利部食藥署明定食品及與食品接觸的紙製品，不得驗出螢光增白劑。抽檢這8款商品，也都未驗出可能造成皮膚過敏的螢光增白劑，因此目前沒有食安疑慮。

溫婉如說，抽驗8件都依規定標示品名、材質名稱及耐熱溫度、淨重、容量或數量、國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地（國）、製造（有效）日期、使用注意事項等。

王治宇說，食藥署還沒有明定純紙漿混入非純紙原料的檢驗方法，使檢驗結果雖然明確含有矽，卻易遭質疑而無法有效裁罰。市府除道德勸說，呼籲業者自律誠實標示，衛福部應釐清檢驗方法及，是否適用食品安全衛生管理法的疑義。

消保官 紙杯

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