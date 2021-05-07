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2025世壯運在台灣 雙北共負擔10億創百億商機

中央社 / 台北7日電

雙北奪下2025年世界壯年運動會主辦權，總經費約新台幣16.7億，扣去中央補助，雙北共負擔10億支出，包含各付1億的權利金及場館整修等，估將創100億元的總體經濟收益。

2025世界壯年運動會主辦權喜落台灣，將由台北市及新北市聯合主辦，今天在北市府舉行「2025雙北世界壯年運動會組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議」，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜皆出席。

世壯運所需經費約新台幣16.7億，中央補助上限約40%、約6.7億，剩餘的10億由雙北共同負擔。

台北市副市長蔡炳坤在會後聯訪表示，經過密集討論協商，因為是台北與新北共同主辦，權利金大約2億，所以雙北各付1億；而新北市有30幾個場地，相關整修費用就由新北負擔，其他部分就由台北負責。

蔡炳坤說，收入包括相關報名費、贊助等等，雙北朝收支平衡努力，最主要是創造100億元的總體商機。

柯文哲致詞時說，世壯運籌辦方針為倡議活躍老化價值、推動高齡運動健康，組織委員會將承襲世界大學運動會的經驗，提升籌辦能量以優化組織效能、培育賽會人才。

侯友宜則表示，雙北將整合場館設備、交通路網、觀光遊程、行政人力等各方資源，帶動大台北地區的運動發展，更結合在地特色文化與深度觀光體驗，讓每位參賽者獲得難忘的參賽經驗。

賽會將於2025年的5月17日至30日舉行，預估將有110個國家，近4萬名選手、隊職員及親友參與。

侯友宜 柯文哲

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