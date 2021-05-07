快訊

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北三芝小作所 身心障礙者種蔬菜學生活技能

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
三芝小作所學員正忙著孵豆芽。圖／新北社會局提供
三芝小作所學員正忙著孵豆芽。圖／新北社會局提供

新北三芝日照中心和小作所提供北海岸身心障礙的孩子，學習生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和生活技能培力，發展遲緩的小瑞（化名）學習栽種蔬菜，收成後每包30元販售給馬偕醫學院師生，收入雖然不多，但這份成就感足以讓他開心半天。

新北社會局委託補助社團法人新生活社會福利發展促進會，在三芝開辦日照中心和小作所，照顧北海岸身心障礙的孩子，目前可收托32人，目前日照中心有15名學員。

三芝日照中心兼小作所主任潘志鵬說，他教導學員孵豆芽，先將綠豆浸泡1晚，濾乾靜置於篩網上，2天內冒芽1公分，再移至孵育室內，還要蓋上壓板，學員早晚要用蓮蓬灑水沖洗掉一些分泌雜質，約一周後切除鬚根，即可收成包裝。

小瑞過去曾被不得志又會酒後失控的父親家暴，他目前在小作所學習苑孵豆芽、栽培有機蔬菜。小瑞說，當看著一粒粒綠豆冒出芽，集體頂起壓板時，就像看到自己在困頓環境中堅強生活。

新生活創辦人羅素如表示，學員在採收各式蔬菜和香草後，除轉給珍媽工坊做便當送給北海岸獨居長輩或身障者等弱勢家戶外，也會有部分提供外界訂購，每包350公克的蔬菜只賣30元，重點不在可賣多少錢，而是藉此培力生活技能。

除了豆芽外，三芝日照中心、小作所的溫室還有綠葉萵苣、紅葉萵苣、小白菜、皇宮菜、甚至紫色小番茄，周邊也有左手香、迷迭香、薄荷、芳香萬壽菊、魚腥草等香藥草植物，學員也透過園藝安定情緒、建立信心、健康身心。

展遲緩的小瑞（化名）學習栽種蔬菜，收成後每包30元販售給馬偕醫學院師生，收入雖然不多，但這份成就感足以讓他開心半天。圖／新北社會局提供
展遲緩的小瑞（化名）學習栽種蔬菜，收成後每包30元販售給馬偕醫學院師生，收入雖然不多，但這份成就感足以讓他開心半天。圖／新北社會局提供
新北三芝日照中心和小作所提供北海岸身心障礙的孩子，學習生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和生活技能培力。圖／新北社會局提供
新北三芝日照中心和小作所提供北海岸身心障礙的孩子，學習生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和生活技能培力。圖／新北社會局提供

新北 身障者 獨居

延伸閱讀

新北抽測8款烘焙紙 6款標榜純紙卻驗出「矽」

忘記繳國道通行費　新北去年罰金高達1億5千多萬

新北6校停辦校慶 侯友宜：希望學校、家長多體諒

酒駕再犯者參觀新北殯儀館 嚇說不敢了

相關新聞

環狀線南北環都出現流標 新北：檢討中

環狀線通車後串起新北新店、中永和、板橋、新莊的路廊，未來還有南、北環銜接至捷運文湖線，新北市議員金中玉今在議會業務質詢時...

新北三芝小作所 身心障礙者種蔬菜學生活技能

新北三芝日照中心和小作所提供北海岸身心障礙的孩子，學習生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和生活技能培力，發展遲緩的小...

三重高中全中運表現亮眼 議員自掏腰包發10.8萬紅包

新北三重高中體育團參加雲林全國中等學校運動會，拿下11金、4銀、5銅，共計20面獎牌，金牌數新北第一、全國第三，新北市議...

雙北共辦「世界壯年運動會」 可望帶動100億商機

「2025雙北世界壯年運動會」今舉辦組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議，首創由雙北市長共同擔任主任委員，賽會將...

通行費、停車費未繳 新北去年罰款2億

忘了繳費小心吃上罰單！新北交通事件裁決處統計去年新北所轄汽車違規案件，國道通行費逾期繳納有51萬件，罰款金額1億5469...

北海岸野百合盛開 單車賞花趣

北海岸原生種台灣野百合目前已經盛開，雪白美麗的野百合，沿著台二線白沙灣入口意象、往麟山鼻步道、富貴角燈塔步道、金山獅頭山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。