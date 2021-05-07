新北三芝小作所 身心障礙者種蔬菜學生活技能

新北三芝日照中心和小作所提供北海岸身心障礙的孩子，學習生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和生活技能培力，發展遲緩的小瑞（化名）學習栽種蔬菜，收成後每包30元販售給馬偕醫學院師生，收入雖然不多，但這份成就感足以讓他開心半天。

新北社會局委託補助社團法人新生活社會福利發展促進會，在三芝開辦日照中心和小作所，照顧北海岸身心障礙的孩子，目前可收托32人，目前日照中心有15名學員。

三芝日照中心兼小作所主任潘志鵬說，他教導學員孵豆芽，先將綠豆浸泡1晚，濾乾靜置於篩網上，2天內冒芽1公分，再移至孵育室內，還要蓋上壓板，學員早晚要用蓮蓬灑水沖洗掉一些分泌雜質，約一周後切除鬚根，即可收成包裝。

小瑞過去曾被不得志又會酒後失控的父親家暴，他目前在小作所學習苑孵豆芽、栽培有機蔬菜。小瑞說，當看著一粒粒綠豆冒出芽，集體頂起壓板時，就像看到自己在困頓環境中堅強生活。

新生活創辦人羅素如表示，學員在採收各式蔬菜和香草後，除轉給珍媽工坊做便當送給北海岸獨居長輩或身障者等弱勢家戶外，也會有部分提供外界訂購，每包350公克的蔬菜只賣30元，重點不在可賣多少錢，而是藉此培力生活技能。