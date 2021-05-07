三重高中全中運表現亮眼 議員自掏腰包發10.8萬紅包

新北三重高中體育團參加雲林全國中等學校運動會，拿下11金、4銀、5銅，共計20面獎牌，金牌數新北第一、全國第三，新北市議員王威元自掏腰包，共頒發10萬8千元紅包，獎勵表現優秀的的選手與教練。

三重高中2005年成立體育班，設立招生單項期培育出具有優異體育表現的潛力選手，也提供學生多元學習與升學管道。三重高中校長莫恒中說，8面金牌的選手都畢業於新北市的國中，三重高中是新北三級選送制度的最佳詮釋。

王威元表示，他在三重土生土長，只要三重子弟有優異表現，從不吝惜嘉勉與犒賞，恭喜即將參加2021東京奧運的三重高中競技體操選手丁華恬，於全中運勇奪4金1銅，平衡木項目以14.467的高分破大會紀錄，豎起新的丁華恬障礙。

王威元指出，高一小將莊佳龍在高男競技體操摘下4金1銀，表現超吸睛；國女擊劍項目團體摘金，也包辦個人金銀牌，以及國女網球陳昱希為三重高中摘下校史首金。

獎學金發放方式，選手冠軍1萬元、亞軍5000元、季軍3000元；教練部分，冠軍5000元、亞軍4000元、季軍3000元。