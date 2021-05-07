雙北共辦「世界壯年運動會」 可望帶動100億商機

「2025雙北世界壯年運動會」今舉辦組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議，首創由雙北市長共同擔任主任委員，賽會將於2025年的5月17日至30日舉行，北市體育局表示，預估將有110個國家，近4萬名選手，可望創造逾100億元的總體經濟收益。

台北市長柯文哲致詞表示，賽會不僅是運動團隊的競爭，更是城市永續發展的進程，2025雙北世壯運組委會將朝共享區域資源及財務平衡的方向運作，承襲世大運的經驗，提升整體的籌辦能量。本次賽會除了以倡議活躍老化價值、推動高齡運動健康作為籌辦方針並成為推展國內長青運動的領頭羊，更希望透過國際觀光與城市行銷，以達到發展運動觀光產業的願景目標。

新北市長侯友宜致詞表示，希望能夠辦理讓世界看得到的運動會，所以必須提早籌備，及早讓相關事物能夠做好應對準備，新北、台北的合作，他與柯文哲非常密切，希望帶動雙北共創雙榮，並帶動全國運動賽事風氣，增加觀光休閒產業經濟效益，另外這段時間新北市在場館整修、交通運輸、觀光等行政資源，都將全力準備到位。

台北市副市長蔡炳坤表示，這是四年舉辦一次的賽事，參賽選手為30歲以上運動員，平均年齡51歲，最高有101歲選手來參加，賽事經費預算為16.7億，將舉辦32項競賽種類，包含19種必辦項目、12種選辦項目， 賽會將於2025年的5月17日至30日舉行，預估將有110個國家，近4萬名選手及來賓親友參與，可望創造逾100億元的總體經濟收益，帶動城市運動觀光與國際文化交流。

蔡炳坤表示，整個賽會經費中央將補助6.7億，至於剩下的10億經費，將由雙北共同承擔，此外，新北市有30幾個場地相關整修，由新北市政府承擔，其餘相關賽會所需的經費由台北市政府承擔，雖然雙北有10億支出，但會利用賽會報名費、贊助等等收入，朝收支平衡來做努力。