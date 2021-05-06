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北流憂砸大錢淪「大賣場」 招商保留3成音樂攤商

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北流行音樂中心南基地25個空間，將於五月底公開招商需求說明。記者潘才鉉／攝影
台北流行音樂中心南基地25個空間，將於五月底公開招商需求說明。記者潘才鉉／攝影

台北流行音樂中心南基地25個空間，將於五月底公開招商需求說明，議員憂心，北流附近沒有商圈，該如何帶動人潮，此外，招生應避免招進同質性的廠商，砸大錢淪為「大賣場」，雖然帶來人潮卻不符合北流形象定位。北流表示，希望營造成華山或松菸的氛圍，即便沒有演出也會有人潮走動，也期望至少保留2至3成，開設樂器行、唱片行等與流行音樂相關的攤商。

議員戴錫欽表示，即便小巨蛋在蛋黃區，場館內的店鋪受到檔期影響也很大，有熱門演場會生意很好，沒演場會的時候生意差很多，廠商一定會評估，沒有檔期怎麼做生意，誰會來這邊消費，除非能營造出特色吸引人的獨特性，做出市場區隔。

議員簡舒培表示，北流已成南港新地標，應打造除了有活動的時候，民眾可以來逛街吃飯，招商就顯得非常重要。議員吳世正表示，招商時應避免廠商把北流變成大賣場，雖然帶來人潮卻不符合北流形象定位。

北流執行長呂聖斐表示，未來將打造北流為華山、松菸等藝文場所的氛圍，即便沒有演出也會有人潮走動，且北流距離捷運昆陽站、南港站周邊，沿路將建置更多綠化空間、公共藝術，提供民眾打卡拍照，使得周邊活動能與招商相輔相成。文化局長蔡宗雄也認為，北流未來與攤商簽約時，合約裡一定要載明能隨時修正廠商販售行為。

北流表示，五月底公開需求說明，目前有微風、統一、三創、誠品等大型廠商參與統包案，針對招商空間規畫，得標廠商會有安排，也會朝華山、松菸的模式， 希望廠商在設計、平台內要有流行音樂特色，希望可以保留至少2、3成，開設樂器行、唱片行等與流行音樂相關的攤商。

松菸 簡舒培 微風

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