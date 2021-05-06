82歲李莊梅英經營百年雜貨店 獲瑞芳模範母親

瑞芳區水湳洞漁港旁的金發雜貨店，自日治時期至今已將近百年歷史，目前仍由82歲的李莊梅英打理著，生有三男五女的她，勤儉持家，更教導孩子禮貌、誠懇、老實、認真的家訓，並且個個事業有成，今年被評選代表瑞芳區參與新北市府模範母親表揚，全家人都相當光榮且開心。

濂新里長黃瑞聰表示，過去濂新里是礦村也是漁村，村子裡的人為了生兒養女總是兼多份工作，而梅英阿姨家當時有難得的貨車，一旦有人身體不適，夫妻倆便會協助居民載送至醫院，相當熱心，而今隨著交通方便，村子裡的年輕人都出外工作了，當左鄰右舍的老人家有病痛時，她也將這份責任傳承給兒媳，以聯絡老人家居住在外的孩子。

瑞芳區市級模範母親李莊梅英表示，這間雜貨店自公公傳承至他先生，先生在世時，曾交代過這間小雜貨店不能在他這代結束掉，於是自己堅持守護這間愛心商店至今，雖然現在生意已不如往年，因為靠近漁港，偶爾還是有釣客前來購買食品，只是泡麵吃久了會膩，這一兩年媳婦也就開始做些炒飯炒麵供給他們，讓雜貨店也有了新的轉型。

瑞芳區公所主秘童冠璋表示，梅英阿姨每天顧店，閒暇時種菜餵雞，兒媳偶爾也陪她去漁港釣魚，純樸的生活正如同雜貨店保存良好的木式格局，是小漁村的特色風景，李莊梅英除了是今年瑞芳區的市級模範母親外，丈夫李榮乞也在105年獲得模範父親表揚，家族對地方的貢獻值得稱許。