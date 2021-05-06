攔水壩閘門破損難蓄水 汐止民憂心沒水用

汐止區汐萬路山區的一處三百多戶社區，長期以來生活用水都是靠北港溪攔水壩取水，不過欄水壩水閘門破損，居民擔心取水量不足，尤其夏天就要到了就怕沒水可用，所以，今(6)日市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，要求儘快改善。

烘內里長魏語徵說，當初做攔砂壩是要攔沙子、也是做為瑞士山莊取水的地方，那目前攔砂壩的閘門壞了，下面也有淘空，現在雨季都很少，以後會變成常態常常沒有水，希望議員可以幫忙請相關單位將水門修理好，還有改善淘空，把水量留住，解決瑞士山莊300多戶居民的民生用水問題。

市議員張錦豪表示，北港溪遇到旱季的時候，水位就會過低，但是，後面的瑞士山莊社區因為沒有自來水都必須依靠北港溪做取水的動作，如果水位過低就會出現用水問題，所以今天請相關單位來看，請市府農業局修復固床工，讓水位維持一定的高度，讓上頭社區取水更順利。

張錦豪指出，會勘後，農業局會在月底前提出施工規劃，就北港溪攔水壩的固床工，針對底下淘空做修復，同時施作一個活動式的攔水壩，另外，為了方便日後維修，也請農業局在一旁施作簡易安全的階梯。