淡水舊納骨塔選位安置 電腦抽籤免排隊兼防疫
淡水第一公墓納骨塔因是海砂屋危樓，要將骨灰遷移到聖賢祠，昨(5)日淡水區公所辦理骨骸櫃選位抽籤作業，為防疫減少群聚，新北市殯葬處使用電腦抽籤，抽出申請人選位的順序，在5月10日會寄送通知，5月25到6月6日進行選位作業，6月22日到今年底進行遷移，不僅是達到公平公正，也能夠做好防疫。
由於淡水區公所為了將舊塔剩下4635個骨骸櫃位，協助家屬遷移到聖賢祠，不僅是新設了聖賢祠骨骸櫃位空間，也預計要在今年完成骨骸櫃位的遷移作業。
區公所表示，原先舊塔列冊有2133抽籤申請人，櫃位有4635個骨骸櫃位，在政風人員、里長會長，以及在場參與的民眾見證下，用電腦隨機抽出選位梯次順序，未來依照指定日期到聖賢祠進行選位。
淡水區公所主祕徐天平表示，這次辦理抽籤選位，將會是把舊塔剩下四千多櫃先人的骨骸進行最後的遷移，以確保不受海砂危樓造成損害的風險，而未來在5月10日會寄送抽籤結果通知，5月25到6月6日，進行選位作業6月22日到今年底將會進行遷移，希望在今年就可以完成舊塔遷移到聖賢祠的所有流程。
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