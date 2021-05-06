快訊

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

汐止新台五路人行道破損 排水列入改善

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新台五路靠近連興街口的人行道破損嚴重，市議員白珮茹會勘改善，並將排水箱涵改善一併列入施作。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區新台五路靠近連興街口的人行道破損嚴重，市議員白珮茹會勘改善，並將排水箱涵改善一併列入施作。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新台五路一段靠近連興街口的人行道，破損嚴重影響行人通行，而在之前整頓後，也將進行更新，今(6)日上午，市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，希望將排水箱涵改善一併列入施作。

文化里長余寶聰說，人行道路樹已經移走一年多了，當初人行道就是因為樹根突出，造成人行道磚塊破損，行人走的時候常常會踢到跌倒，所以，也請議員白珮茹協助，那樹已經移了一年多，也希望能夠儘快將人行道更新，而新台五路因為一旁都有排水溝，從東科下來有時候水很大，就想說要做人行道的話，乾脆將新台五路排水能夠分流一些到人行道底下的排水箱涵，再排到康誥坑溪，今天會勘討論後，問題能解決了，市府養工處也同意在七月底之前會將人行道重鋪地磚，到時候行人在走會更安全。

市議員白珮茹表示，今天來主要是延續去年新台五路人行道的改善，因為這一段上班族很多，之前因為有路樹、下面又有排水箱涵，讓工程遲遲無法動工，那今天再次來現場會勘，就是協調市府水利局跟工務處的施工界面，希望新台五路週邊的雨水能夠排入人行道底下的箱涵，很感謝相關單位的配合，協調工程怎麼進行，今年七月養工處就會進場將這一段的人行道鋪面改善，希望完工後讓進出的民眾可以更方便安全。

人行道 汐止 路樹

延伸閱讀

影／女子把車開上人行道撞路燈桿 目擊者：被騎士嚇到

汐止活動中心耐震補強 地板改防滑更安全

影／「我只在乎你」 鄧麗君紀念音樂會汐止東科快閃

影／東海大學學生騎車上人行道 疑自撞護欄摔5尺深大排

相關新聞

環狀線南北環都出現流標 新北：檢討中

環狀線通車後串起新北新店、中永和、板橋、新莊的路廊，未來還有南、北環銜接至捷運文湖線，新北市議員金中玉今在議會業務質詢時...

新北三芝小作所 身心障礙者種蔬菜學生活技能

新北三芝日照中心和小作所提供北海岸身心障礙的孩子，學習生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和生活技能培力，發展遲緩的小...

三重高中全中運表現亮眼 議員自掏腰包發10.8萬紅包

新北三重高中體育團參加雲林全國中等學校運動會，拿下11金、4銀、5銅，共計20面獎牌，金牌數新北第一、全國第三，新北市議...

雙北共辦「世界壯年運動會」 可望帶動100億商機

「2025雙北世界壯年運動會」今舉辦組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議，首創由雙北市長共同擔任主任委員，賽會將...

通行費、停車費未繳 新北去年罰款2億

忘了繳費小心吃上罰單！新北交通事件裁決處統計去年新北所轄汽車違規案件，國道通行費逾期繳納有51萬件，罰款金額1億5469...

北海岸野百合盛開 單車賞花趣

北海岸原生種台灣野百合目前已經盛開，雪白美麗的野百合，沿著台二線白沙灣入口意象、往麟山鼻步道、富貴角燈塔步道、金山獅頭山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。