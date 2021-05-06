汐止新台五路人行道破損 排水列入改善

汐止區新台五路一段靠近連興街口的人行道，破損嚴重影響行人通行，而在之前整頓後，也將進行更新，今(6)日上午，市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，希望將排水箱涵改善一併列入施作。

文化里長余寶聰說，人行道路樹已經移走一年多了，當初人行道就是因為樹根突出，造成人行道磚塊破損，行人走的時候常常會踢到跌倒，所以，也請議員白珮茹協助，那樹已經移了一年多，也希望能夠儘快將人行道更新，而新台五路因為一旁都有排水溝，從東科下來有時候水很大，就想說要做人行道的話，乾脆將新台五路排水能夠分流一些到人行道底下的排水箱涵，再排到康誥坑溪，今天會勘討論後，問題能解決了，市府養工處也同意在七月底之前會將人行道重鋪地磚，到時候行人在走會更安全。

市議員白珮茹表示，今天來主要是延續去年新台五路人行道的改善，因為這一段上班族很多，之前因為有路樹、下面又有排水箱涵，讓工程遲遲無法動工，那今天再次來現場會勘，就是協調市府水利局跟工務處的施工界面，希望新台五路週邊的雨水能夠排入人行道底下的箱涵，很感謝相關單位的配合，協調工程怎麼進行，今年七月養工處就會進場將這一段的人行道鋪面改善，希望完工後讓進出的民眾可以更方便安全。