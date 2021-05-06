社子島變毒蛇島！宗教團體亂放生 叫居民「唸阿彌陀佛就不會咬人」

放生行為難遏止！不少團體打著慈悲為懷的旗幟，胡亂放生動物，嚴重危害生態，且大多都往社子島放，當地居民不時會發現毒蛇，對方竟說「念阿彌陀佛不會咬人」。議員徐立信指出，北市每年放生活動至少超過10件，動保處3年來只開罰2件；動保處長宋念潔說，過去開罰後，宗教團體抗議很久，認為放生祈福慈悲為壞，相當執著，強調會繼續宣導溝通，但只要抓到一定會開罰。

「社子島變成放生島、毒蛇島！」徐立信表示，居民反映不少團體都選擇到社子島放生，像是常見的鳥魚蝦蟹龜等，甚至還有毒蛇，危害本土生態。而明明北市每年放生活動都超過10次，過去3年開罰件數竟只有2件，動保處都沒有處理。

宋念潔回應，動保處接到通報後，如果還沒放生，都會先和對方溝通，勸導他們不要做，後來才以誦經取代放生，但如果已經放生了，動保處就一定會處分。

徐立信說，有些人抱持慈悲救贖之心，放生毒蛇，但住戶難以忍受，不時會發現毒蛇四處竄，反問「為什麼他們要放毒蛇？」他說明，坊間認為放生的物種愈毒，能消除的業障就愈多。宋念潔回應，其實眼鏡蛇或龜殼花等都是台灣常見毒蛇，3月起天氣回暖，蛇類活動增加，大量出現可能會讓民眾懷疑有人為放生。

當地居民反映，之前碰到有團體來放生蛇，還特別從大同區到社子島，雖然當下質疑對方「萬一被咬到怎麼辦」，放生團體竟回應「念了阿彌陀佛就不會咬人了」，讓他氣得飆國罵，回嗆「不然換你們被咬咬看」，都講不聽。

徐立信指出，現在執行面、法令面和現實面都有困難，在國家法律和人民情感間，問動保處要如何處理？宋念潔說，今年有拍攝影片加強宣導，只能繼續溝通。

徐立信要求，動保處應該要進行預防性的專案檢討，不要為了開罰而開罰，要在放生發生前就阻止。宋念潔說，民眾若發現放生活動，可向動保處檢舉，經查屬實者將依違反動物保護法或野生動物保育法進行裁罰。

另外，徐立信也提到，有民眾在西門商圈內，直接販售蛇類和爬蟲類等寵物，但特定寵物業僅規範犬貓販賣、寄養和繁殖，除保育類動物外，其餘物種都不受規範，無法可管，希望動保處可以改善。