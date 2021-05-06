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金山慶祝母親節好驚喜 長輩看卡片又哭又笑

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山公共托老中心舉辦母親節慶祝活動，長輩聽到子孫們卡片愛的告白都又驚又喜，高興的歡笑加上眼淚。 圖／紅樹林有線電視提供
金山公共托老中心舉辦母親節慶祝活動，長輩聽到子孫們卡片愛的告白都又驚又喜，高興的歡笑加上眼淚。 圖／紅樹林有線電視提供

介惠基金會服務的金山公共托老中心，每年都會為長輩們舉辦溫馨的母親節慶祝活動，今年因疫情再度升溫的關係，沒辦法邀請長輩的兒女來到現場同樂，於是就邀請兒女、子孫手寫卡片，在活動現場唸出來，不知情的長輩聽到子孫們愛的告白都又驚又喜，高興的歡笑加上眼淚，也讓這場慶祝活動溫馨到最高峰。

介惠基金會執行長施欣錦說，今年為金山公共托老中心準備的母親節活動，不只是兒女愛的告白，也應景的在手作課程當中融入母親節的元素康乃馨，每位長輩都要做一朵康乃馨，訓練手部、眼部的肌肉，另外這次的母親節活動，讓不少長輩們也懷念起自己的母親，如此也讓晚輩們明白，即便是母親不在了，對子女的愛卻是可以永續的被懷念。

金山區長廖武輝參與活動表示，雖然疫情影響公共托老中心的母親節慶祝活動現場沒有子女的身影，但是愛媽媽的敬愛之心沒有少，很感謝介惠基金會準備了防疫滿分、溫馨滿分的活動，透過手作康乃馨胸花以及為長輩唸出子孫的手寫卡片，要來對偉大的母親以及家庭中的照顧者表達感謝與愛意。

金山公共托老中心每天都為長輩們準備不同的活動與課程，讓老人家在晚年還可以多元智能的學習，不僅如此更可以結交許多新的同學與朋友，生活多彩多姿，而這群老寶貝的歡樂也感染了來參與活動的每一位，期待不僅是母親節快樂，更要天天都快樂，還要將這份快樂分享給更多的長輩朋友。

母親節 金山 告白

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