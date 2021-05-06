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66天就下架！北市砸3200萬開發逾70個APP 逾7成悲劇夭折

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市有上架中的17個APP，其功能疊床架屋，增加維護公帑負擔。圖／截自「愛台北」及「台北好行」APP
北市有上架中的17個APP，其功能疊床架屋，增加維護公帑負擔。圖／截自「愛台北」及「台北好行」APP

北市柯文哲上任後推廣E化，落實「發展智慧城市」施政理念，但市府大撒公帑開發手機應用程式APP，但民眾卻不領情。北市議員楊靜宇批評，部分APP下載次數極低，甚至有上架66天就下架，「根本虛擲民眾納稅血汗錢」。

楊靜宇表示，北市APP依照「台北市政府行動應用軟體服務發展作業原則」，從開發、上架、下架等皆有規範，各局處若要新建置APP，也須提送開發計畫至北市資訊局審核，上架後每月需繳交APP使用者回饋，市府每年也需邀集外部專家召開評核會，如此嚴謹的SOP，仍有APP上架66天就夭折。

據資料顯示，北市花費逾3200萬建置超過70個APP，有54個APP已黯然退場，下架率達78％，其建置費用近2174萬元，其中5個APP上架時間未滿1年，最短命的屬觀傳局開發的「水樣台北」，花費99萬3000多元，僅上架66天就下架；大地處的「台北市坡地e指通」上架3年多，下載數僅367次，平均每次下載耗納稅人4000元。

楊靜宇也批評，北市還在上架中的17個APP，總建置費不含維護費用達1073萬元，但不少APP功能疊床架屋，如交通局開發「台北好行」，停管處卻又開發同性質「北市好停車」；資訊局主管的5個APP包含愛台北、HELLO TAIPEI、pay.taipei、台北通Taipei PASS，功能同性質也高，都應整合，避免公務預算的浪費。

資訊局長呂新科回應，各局處開發APP都有其階段性的任務，但後續將其逐一整合是目前需努力的方向，以愛台北為例，此被設立為北市APP入口網站，希望不需獨立開發的APP都盡量統整在這個APP內；目前北市17個APP確實有疊床架屋情況，未來會努力進行整合。

北市議員楊靜宇（左）批北市斥資3200萬建置APP，但卻有逾7成APP下架。圖／截自北市議會影片
北市議員楊靜宇（左）批北市斥資3200萬建置APP，但卻有逾7成APP下架。圖／截自北市議會影片

北市 觀傳局 柯文哲 APP

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