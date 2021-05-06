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議員稱社子島恐變放生熱點 北市府：獲檢舉就查處

中央社 / 台北6日電

北市議員徐立信質詢，有民眾常赴社子島放生蛇類，擔憂變放生熱點。動保處今天回應，若民眾發現有人為放生或宗教團體大量放生，打市民熱線1999檢舉，經查屬實就依法裁罰。

台北市議會下午召開財政建設部門定期大會，無黨籍市議員徐立信質詢時提到，接獲陳情，有民眾常赴社子島放生蛇類，且從動保處資料，近3年針對違法放生才裁罰2件，要求列專案檢討。

北市府動物保護處長宋念潔答詢，放生動物視同棄養，且可依動物保護法等規定處理，目前民眾放生以魚類、烏龜居多，像去年針對放生動物裁罰，卻被宗教團體抗議。

她表示，只要民眾發現有人放生動物，可立即舉報，動保處會依法處置，今年將透過案例加強宣導，告知民眾不可隨意放生，若得知有團體要放生，一定會事先溝通。

宋念潔會後接受媒體聯訪時說，若民眾發現有人為放生或宗教團體大量放生狀況，可打市民熱線1999檢舉，經查屬實，將依違反動物保護法或野生動物保育法裁罰。

此外，徐立信質詢時提到，有人在西門町街頭展示蜥蜴、蛇等，供逛街民眾把玩並刻意提及販售動物價格，要求清查，並建議提自治條例規範相關行為。

宋念潔說，會派員前往稽查，若確定有展示或供人把玩等狀況，會依法開罰。

宋念潔會後表示，西門町內有民眾辦蛇等動物聚會，若為飼主帶寵物參加，應有防護措施並注意動物福利，若寵物逃逸，可依台北市動物保護自治條例規定，裁罰新台幣2000元至1萬元。

放生 北市 西門町

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