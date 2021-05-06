視察廣慈園區科技職安管理 北市要求做好防暑措施

台北市勞動局勞動檢查處今於「廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」辦理工地觀摩會，會中展示安全監視對講系統、防墜落系統定位等科技產品，勞動局表示，夏季是職業災害的高峰期，要求各作業場所應做好防暑措施，維護勞工健康。

勞動局表示，此次工地觀摩會邀請台北市副市長蔡炳坤、北市營造業管理策略聯盟會員及各同業公會，總計160名與會交流營造業工安經驗；會中展示智能安全帽、作業安全監視對講系統、屋頂暨高架作業墜落預防系統、人員定位管制系統等，運用在工地安全衛生管理。

勞動局長陳信瑜指出，天氣漸熱，夏季是職業災害的高峰期，作業場所須做好各項防暑措施，如採取遮陽、灑水、降溫等方式，勞工在作業時應適時休息並多補充水分及鹽分，若身體不適應立即反應尋求協助，雇主也應設置休息區，防止熱危害，保障勞工健康。