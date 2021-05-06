侯友宜探視長照機構 盼第一時間掌握防疫資訊

新北市長侯友宜今天表示，面對武漢肺炎英國變異株病毒應全力迎戰與阻擋，中央與地方各有權限，盼望彼此可更快速彈性溝通，第一時間掌握，不然地方都是看記者會才知防疫資訊。

侯友宜今天前往土城區的長期照顧中心，穿上隔離衣服，測量體溫、消毒後，進入養護區探視住民，提前問候母親節快樂。

侯友宜表示，新北市有300家長照機構，照顧近1萬名住民，防疫須滴水不漏。這段時間，因2019新冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫，中央限制長照機構停止探視至5月17日，許多家屬無法近距離接觸，須以視訊或電話問安。

他說，防疫期間雖帶給大家不便，增加照顧服務員壓力，此行也鼓勵照顧者像照顧自己長輩般照顧住民，盼望共體時艱，一切平安就是母親節最好的禮物。

祥寶長照集團董事長林哲弘表示，除洗腎者外，已限制住民外出，家屬也不能探視。住民若有發燒等，會有特約醫師支援看診，以高規格防疫，不能出現任何漏洞。

台北市成功國宅傳出有確診機師居住，引起居民疑慮，侯友宜在接受媒體聯訪時，媒體詢問他對於台北市府認為地方政府無法確實掌握防疫名單的看法。

侯友宜說，中央流行疫情指揮中心在疫調後，若有確診個案或居家隔離、檢疫者，一定要第一時間快速通知地方，縣市政府才能快速扛起居家檢疫與居家隔離的責任，一起並肩作戰。

媒體詢問，中央公布防疫資訊與地方接收資訊的時間差，侯友宜說，中央都是透過中央流行疫情指揮中心每天固定的記者會公布確診者，地方政府更期待中央聽見基層心聲，也能夠在第一時間同步掌握疫情資訊。

侯友宜說，各界對資訊的落差或防疫步調的看法不同，盼望大家互相體諒包容與團結，大家共同面對的只有病毒一個敵人，當務之急是控制疫情。希望溝通可以更快速彈性，大家共同承擔責任，嚴肅面對英國變異株病毒。