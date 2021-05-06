影／縣市長施政滿意度六都第一 侯友宜：努力做事

台灣世界新聞傳播協會昨天公布「22 縣市有感施政大調查」，其中新北市長侯友宜獲得首長滿意度金獎，侯友宜表示，在民調中有做得不好的，就要趕快調整檢討自己，如果有給予新北肯定的部分，就要想做到更周全，對民調結果要尊重，更要找到自己的缺失。

侯友宜表示，在這段時間，很多民調公司做了很多新北市跟其他各縣市的民調，每一項民調裡面都有一個值得去參考的狀況，在民調的部分，如果有哪些做得是不好的，就要趕快適時調整政策跟方向，檢討自己，能夠多一份力量往前走。

侯友宜說，民調如果給新北肯定的部分，在肯定之餘，也在想哪些還可以做到更周全，讓整個施政會更有力度，對於民調結果不但要尊重，更重要找到自己的缺失、鞭策自己，讓我們能夠努力做事，找到一個對的方向。