YouBike車柱拉封鎖線全壞光？ 北市急解釋：周六將啟用

台北市近年來推動YouBike升級，並在各地設立YouBike 2.0車柱，但卻有民眾發現捷運古亭站周邊車柱，都全拉上封鎖線無法租借。台北市交通局指出，車柱並非毀損，而是將於本周六啟用新建置的YouBike 2.0車柱。

北市交通局去年於台大公館一帶試辦YouBike 2.0，並規畫將2代站點從400個提升至1200個，本周六將啟用第一波站點，交通局近期已在捷運古提站附近設置車柱，另外，新北投捷運站周遭也建置30個YouBike 2.0車柱。