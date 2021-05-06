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YouBike車柱拉封鎖線全壞光？ 北市急解釋：周六將啟用

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷運古亭站周邊YouBike站點全拉上封鎖線，讓民眾誤以為車子及車柱全壞光。圖／民眾提供
捷運古亭站周邊YouBike站點全拉上封鎖線，讓民眾誤以為車子及車柱全壞光。圖／民眾提供

北市近年來推動YouBike升級，並在各地設立YouBike 2.0車柱，但卻有民眾發現捷運古亭站周邊車柱，都全拉上封鎖線無法租借。台北市交通局指出，車柱並非毀損，而是將於本周六啟用新建置的YouBike 2.0車柱。

北市交通局去年於台大公館一帶試辦YouBike 2.0，並規畫將2代站點從400個提升至1200個，本周六將啟用第一波站點，交通局近期已在捷運古提站附近設置車柱，另外，新北投捷運站周遭也建置30個YouBike 2.0車柱。

交通局表示，北市全市建置YouBike 2.0系統作業，已在今年3月起施工，各施作地點都會先請各機關現場確認，再由廠商進行圖說規畫並配合派工；市府也將於5月8日說明全市建置YouBike2.0計畫。

捷運古亭站周邊YouBike站點全拉上封鎖線，讓民眾誤以為車子及車柱全壞光。圖／民眾提供
捷運古亭站周邊YouBike站點全拉上封鎖線，讓民眾誤以為車子及車柱全壞光。圖／民眾提供

YouBike 北市 捷運

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