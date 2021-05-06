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忘了繳國道通行費 新北去年罰金高達1億5千多萬

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通事件裁決處統計，去年國道通行費逾期繳納違規件數高達51萬5000件，罰款金額1億5469萬7000元。圖／新北交通局提供
新北交通事件裁決處統計，去年國道通行費逾期繳納違規件數高達51萬5000件，罰款金額1億5469萬7000元。圖／新北交通局提供

新北交通事件裁決處統計，2016年至2020年新北所轄汽車違規案件的第1名是「國道通行費逾期繳納」，去年違規件數高達51萬5000件，占全年汽車違規總件數20.38%，罰款金額1億5469萬7000元，占全年汽車罰鍰總金額5.74%。

一名李姓車主因需辦理車輛異動，到新北市交通事件裁決處查詢罰單時，才發現累積100多張國道通行費逾期未繳的罰單，累積罰鍰超過3萬元。李姓車主說，當下忘記繳納通行費，收到罰單也因為工作忘記繳，線才知道罰單蕾金這麼多。

新北交通事件裁決處長李忠台表示，國道通行費逾期繳納，如經主管單位通知仍逾期繳納者，依道路交通管理處罰條例第27條第1項規定，每筆可罰300元罰鍰。

裁決處指出，今年2月已與高公局北區養護工程分局舉辦ETC及交通安全宣導活動，提醒民眾可透過超商、遠通門市、遠傳電信、郵局、E-tag儲值、自動轉帳等管道繳納通行費，避免忘記繳納通行費而多了罰單。

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