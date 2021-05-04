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尷尬！侯友宜參拜義天宮宣導防疫 信徒沒戴口罩廟方傻眼
今天是天上聖母媽祖聖誕，新北市長侯友宜一早至三重義天宮參拜祈福，並宣導參拜時應戴口罩、保持適當距離，不料侯友宜話才剛說完，正好撞見一位女信徒沒戴口罩走進廟內，一旁廟方人員趕緊遞上全新口罩，現場氣氛有些尷尬。
侯友宜至義天宮參拜，感謝廟方長年秉持媽祖慈悲精神，投入公益慈善，近年捐助公益金額達1億多元，今年也配合防疫捐贈6台共150萬元的「智慧防疫自助機」，提升醫院防疫能量。
侯友宜現場也向民眾宣導，至宮廟參拜皆應戴口罩、保持適當社交距離，廟方則須做好量體溫、酒精消毒及動線管制等措施，但在侯友宜準備離開時，一位沒戴口罩的女信徒正好走進廟內，當場抓包防疫漏洞。
雖然侯友宜笑笑地跟這位女信眾提醒，至宮廟要記得戴口罩，但一旁廟方人員卻是尷尬又著急，趕緊請人遞上全新口罩，女信徒則是不斷摀著臉，直呼不好意思。
民政局表示，「三月瘋媽祖」是每年宗教盛事，因應疫情，感謝各寺廟持續加強防疫措施宣導、配合防疫縮小祭典、遶境規模或取消等調整；呼籲民眾，神明聖誕期間至宮廟祈福參拜，請全程佩戴口罩做好防疫措施，以確保自身及他人健康。
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