快訊

比爾蓋茲夫婦離婚：世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶瓶座流星雨周四爆發 觀星者注意仰德大道交管

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市交通大隊表示，流星雨觀賞期間將視天氣及交通彈性實施仰德大道交管。圖／北市交大提供
北市交通大隊表示，流星雨觀賞期間將視天氣及交通彈性實施仰德大道交管。圖／北市交大提供

北市天文館天象預報指出，每年4月19日至5月28日是「寶瓶座η流星雨」的活躍期，預估5月6日凌晨時達到流星雨極大期，每小時約50顆。因應上山觀賞流星雨的大量人車潮，北市交通大隊將規畫交通疏導勤務，彈性實施仰德大道交通管制。

交大表示，為維護陽明山地區交通安全及順暢，在流星雨活躍期間將於仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗、冷水坑編排崗位加強交通疏導，並視天氣及實際交通狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

北市警局提醒，想要前往觀賞流星雨的民眾，雖然是在戶外，但仍須多加注意保持適當社交距離，北市公運處也將適當增加陽明山地區公車班次，民眾需多注意頭、末班車時間；另，捷運劍潭站1號出口也有「士林-陽明山計程車共乘」可供利用。

天文館表示，欣賞流星雨並不需要望遠鏡，只要挑選視野開闊，光害少的地方，以肉眼觀賞即可。若能利用相機長時間曝光，就有機會捕捉流星的身影。

北市交通大隊表示，流星雨觀賞期間將視天氣及交通彈性實施仰德大道交管。圖／北市交大提供
北市交通大隊表示，流星雨觀賞期間將視天氣及交通彈性實施仰德大道交管。圖／北市交大提供

流星雨 北市 仰德大道

延伸閱讀

諾富特疫情延燒 北市列4重點高度戒備

用路人注意！八仙山林道邊坡施工 5月3日至6月4日交管

噪音照相科技執法不能撤 仰德大道一段居民陳情

天琴座流星雨明天凌晨大爆發 嘉義最佳觀星點在這裡

相關新聞

尷尬！侯友宜參拜義天宮宣導防疫 信徒沒戴口罩廟方傻眼

今天是天上聖母媽祖聖誕，新北市長侯友宜一早至三重義天宮參拜祈福，並宣導參拜時應戴口罩、保持適當距離，不料侯友宜話才剛說完...

寶瓶座流星雨周四爆發 觀星者注意仰德大道交管

台北市天文館天象預報指出，每年4月19日至5月28日是「寶瓶座η流星雨」的活躍期，預估5月6日凌晨時達到流星雨極大期，每...

參加新北節電生活展售會 來抽Gogoro

新北市政府為帶動市民的節電意識，將在5月14日至16日於市民廣場舉辦「新北節電新生活-節電成果展暨產品展售會」，除展示新...

台南七股龍山排水護岸加高 黃偉哲：打造七股成亮點

台南市長黃偉哲今天勘查七股龍山里六成排水護岸加高工程，介紹著名的七寶宴與發送火鶴花給鄉親預祝母親節快樂。黃偉哲表示，會全...

母親節撞疫情 侯友宜籲縮小規模或外帶

本土疫情持續升溫，而母親節也即將到來，是許多家庭在外聚餐的熱門節日，外界關注新北市是否有相關措施或宣導，市長侯友宜今日出...

未貼收費表 動物醫院被控亂收費

2018年曾爆出「血犬」爭議的大安區某動物醫院，先前因遭民眾踢爆為黑心獸醫而停業，不過隔年竟改店名重新營運。有民眾向議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。