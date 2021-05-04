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寶瓶座流星雨周四爆發 觀星者注意仰德大道交管
台北市天文館天象預報指出，每年4月19日至5月28日是「寶瓶座η流星雨」的活躍期，預估5月6日凌晨時達到流星雨極大期，每小時約50顆。因應上山觀賞流星雨的大量人車潮，北市交通大隊將規畫交通疏導勤務，彈性實施仰德大道交通管制。
交大表示，為維護陽明山地區交通安全及順暢，在流星雨活躍期間將於仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗、冷水坑編排崗位加強交通疏導，並視天氣及實際交通狀況，彈性實施仰德大道交通管制。
北市警局提醒，想要前往觀賞流星雨的民眾，雖然是在戶外，但仍須多加注意保持適當社交距離，北市公運處也將適當增加陽明山地區公車班次，民眾需多注意頭、末班車時間；另，捷運劍潭站1號出口也有「士林-陽明山計程車共乘」可供利用。
天文館表示，欣賞流星雨並不需要望遠鏡，只要挑選視野開闊，光害少的地方，以肉眼觀賞即可。若能利用相機長時間曝光，就有機會捕捉流星的身影。
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