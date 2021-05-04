國家圖書館南部分館終於動起來！延宕多年原因曝光

延宕多年的國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程，終於在4月30日正式上網公告發包，總工程經費25億元，預計2024年完工。

台南市政府昨天晚間興奮地公布這項消息，市長黃偉哲表示，終於能夠給溪北的鄉親一個交代，也是溪北迎接台南建城400周年的大禮。

該項工程2017年由當時的行政院長林全南下宣布，隔年並舉辦動工典禮，但是多年來卻只聞樓梯響、不見人下來，經過黃偉哲積極爭取協調，4月22日並北上與行政院秘書長李孟諺一起開籌建會議，終於定案。

市府指出，多年來問題主要卡在土地的合法性，20多年前市府徵收原本要作為學校用地，但一直沒有興建學校，近年為了爭取國家圖書館南部分館，變更為機關用地，引發土地合法性的爭議。

據悉，地方有人提出，目前的使用與當初徵收目的不符，原來的地主有權利提出異議，使得中央原本定案要新建南部分館的計劃生變，但市府彙整相關法律意見，積極向中央說明，指原地主如果對徵收有意見，必須在15年內提出異議，如今時效已過，土地為市政府所有，有權變更為機關用地。

由於中央的疑慮消除，全案上網公告發包，也讓市政府相關人員終於放下心中大石。

文化局指出，市長原本擔心近來營建物價指數調漲，原計畫經費可能不敷所需，影響到整體工程進度，李孟諺同意未來可依營建物價指數調整，專案報行政院核定。

文化局表示，國圖南館的設計由九典聯合建築師事務所操刀，以「小鎮大圖」的設計理念，建構未來且創新的圖書館空間與服務，並引進大數據分析及AI人工智慧的科技，讓圖書館成為創造知識生活的場域。

民眾可沿著生活大街，經過戶外書屋、圖書博物館、典藏中心、書咖啡、小鎮戲院，體驗全新的使用經驗。這項新建工程也將打造全台首座循環圖書館，關心環境節能永續，以建立鑽石級綠建築圖書館為目標。

國圖南館完工後將包含圖書資訊專業發展基地、圖書館服務創新育成中心、圖書文獻保存及修復實驗中心，及本土兒童及青少年文學史料中心等4項服務功能，針對不同年齡、多元族群的讀者提供服務。

同步規劃的「國家聯合典藏中心」則包含設置自動典藏庫、聯合典藏館及數位資源保存中心，將建置全國規模最大的自動化倉儲系統及倉儲書架，有效運用典藏空間提升服務效能，並徵集具有保存價值的數位資源，不僅能豐富南臺灣圖書資源，滿足中南部國人圖書資訊需求，更能使南方學術研究與國際趨勢接軌。