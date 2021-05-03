諾富特群聚案足跡遍布新北 60校校慶改採不公開

新冠肺炎疫情延燒，諾富特、華航群聚案足跡遍布台北市、新北市、桃園市，新北永和國小喊卡校慶，隨後多所學校也決定改採不公開方式舉辦校慶，截至今日為止，有60所高中、國中、國小決定以此方式辦理，降低傳染風險。

侯友宜今日上午受訪時表示，校慶是否取消，各學校有不同考量，不管有沒有取消，除了本來的三級防護、健康五原則一定要落實，學校這段時間也要掌控人數，學校要舉辦校慶都須做好防疫工作，待教育局評估過後才可辦理。

由於有確診者足跡鄰近永平國小，因此校方今日在官網公告，因應永和區出現本土案例足跡，為防範疫情群聚傳染風險，決議本周六校慶取消辦理。

新北許多學校也擔心辦理校慶時的大量人潮湧入，會出現群聚情形，紛紛在今日宣布校慶將採不公開模式辦理，不讓外人進入。

據統計，光近兩周就有60校決定縮小規模，採不公開模式辦理，光是在5月8日就有45所學校受到影響。