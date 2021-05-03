新北某診所疑接觸確診者停業2周 衛局：中央公布為準

中央流行疫情指揮中心公布案1136足跡中，永和就占了多處，今晚有一名網友在「我是永和人」臉書社團貼文，稱代某診所公告，接觸確診者的4名醫護人員已隔離，診所也進行全面大消毒，將休診2周，避開可能的交叉感染。

記者求證新北市衛生局，衛生局不證實，只強調，「相關疫調資訊，一切以中央公布為準」。

該則PO文指出，這次確診案例經過疾管局疫調結果，當診的4位醫護人員需要隔離外，其他人員只要診所環境經過消毒，是可以繼續看診為病患服務的，診所當下也請政府合格的專業消毒公司，立即進行全面大消毒。

該PO文表示，診所幾經思考，為了維護所有患者及員工的安全健康，也避免患者仍有感染疑慮，做出了最高規格的防疫措施，決定休診2周，避開可能的交叉感染，之後再以全新，安全的環境來服務大家。

貼文一出，許多網友也在下方留言「加油」、「辛苦了」為診所打氣，並大讚診所反應迅速。