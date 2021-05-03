北海岸時尚藝術季5月8日開跑 嗨翻富基漁港

「2020北海岸時尚藝術季」大膽顛覆以往大眾對漁港只能進行傳統漁作的刻板印象，把傳統漁港化身為時尚藝術展示點，獲得廣大迴響及討論，此次除了去年頗獲好評的服裝秀外，還增加了音樂展演及新生代藝人表演秀，讓民眾體驗更加豐富多元的港邊藝術盛宴，歡迎前來富基漁港共襄盛舉。

新北市將於5月8日至5月23日的每周六日在富基漁港辦理「2021北海岸時尚藝術季」，場地佈置融入傳統辦桌氛圍，並由當地店家提供桌上的尚青海鮮，傳統與時尚交織成鮮美饗宴。

重量級名模王麗雅率領伊林專業模特兒，展演知名設計師潘怡良老師最新設計的20套服裝，此次服裝特別以新北市立曜紡織的環保材質布料製作，響應保護海洋，時尚不缺席。

「北海岸時尚藝術季」系列活動相當精彩，除5月8日服裝秀，5月9日有新銳設計師王子欣30套女裝秀，以及夏日WAVE SHINE品牌泳裝秀與現場展示的8輛印地安美式重機結合演出，還有知名造型師王怡勛彩妝講座；5月15日、16日「富基樂時尚-音樂展演」分別由輔仁大學音樂系爵士樂團、輔仁大學音樂系管樂團帶來90分鐘的音樂饗宴；5月22日、5月23日「富基藝時尚-新聲駕到演場會」，22日有「百變小王子」馮秉軒帶來現場演唱和模仿秀、「最正星二代」王敏淳演唱歌曲，壓軸由擁有原住民血統的No name余荃斌演唱。23日「雜耍小霸王」張竣凱以氣球秀開場，緊接著還有高空晃管等雜技表演、「新民謠清新女聲」水分子樂團演唱、創作歌手楊琳除帶來招牌曲《癡情玫瑰花》也將演唱新歌炒熱氣氛，為富基漁港帶來不同凡響的新篇章。