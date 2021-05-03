新北特教生蛋糕裝飾大賽 侯友宜：獻給母親最安心禮物

新北市教育局今於新北特殊教育學校舉辦特教生母親節蛋糕裝飾大賽，由10所高中職集中式特教班學生組隊參加，市長侯友宜今出席活動時表示，特教孩子們親手做蛋糕送給母親，證明自己有一技之長可以自力更生，就是獻給母親最安心的禮物。

侯友宜表示，新北市有13個特教學校，按照孩子們學習技能給予不同程度指導，不管是在糕點製作、餐飲學習，都會讓孩子們適性發展，學到一技之長，也可以跟庇護工場、小作所銜接，未來在社會上因為有一技之長可以立足。

今舉辦的蛋糕裝飾大賽，由林口亞昕福朋喜來登飯店主廚、武藏野の洋菓子甜點師傅擔任評審，結合業界讓學生更了解職場現況，侯友宜也為家長送上「技藝之鑰」，象徵新北注重培養特教生職業能力，帶領特教學生們獨立自主生活。

參賽的新北特教學校高三生吳世傑是唐氏症患者，個性積極活潑、喜歡跳舞，在家會主動完成家事，他表示未來要好好學技藝，以後希望能當西點店的助手；能仁家商洪妙宜組長說，當學生知道要為活動進行表演時，全班開心大叫，學生也在家政課使用不織布做領結，利用音樂課與體育課認真練習，希望能表達對全天下媽媽的祝福。