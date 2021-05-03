快訊

日職／前役好投奪勝 日媒估陳偉殷7日再登板

不讓低端人口加入！竹科媽媽群組門檻曝光 網看呆：名下要有3間房？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北特教生蛋糕裝飾大賽 侯友宜：獻給母親最安心禮物

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市教育局今於新北特殊教育學校舉辦特教生母親節蛋糕裝飾大賽。記者吳亮賢／攝影
新北市教育局今於新北特殊教育學校舉辦特教生母親節蛋糕裝飾大賽。記者吳亮賢／攝影

新北市教育局今於新北特殊教育學校舉辦特教生母親節蛋糕裝飾大賽，由10所高中職集中式特教班學生組隊參加，市長侯友宜今出席活動時表示，特教孩子們親手做蛋糕送給母親，證明自己有一技之長可以自力更生，就是獻給母親最安心的禮物。

侯友宜表示，新北市有13個特教學校，按照孩子們學習技能給予不同程度指導，不管是在糕點製作、餐飲學習，都會讓孩子們適性發展，學到一技之長，也可以跟庇護工場、小作所銜接，未來在社會上因為有一技之長可以立足。

今舉辦的蛋糕裝飾大賽，由林口亞昕福朋喜來登飯店主廚、武藏野の洋菓子甜點師傅擔任評審，結合業界讓學生更了解職場現況，侯友宜也為家長送上「技藝之鑰」，象徵新北注重培養特教生職業能力，帶領特教學生們獨立自主生活。

參賽的新北特教學校高三生吳世傑是唐氏症患者，個性積極活潑、喜歡跳舞，在家會主動完成家事，他表示未來要好好學技藝，以後希望能當西點店的助手；能仁家商洪妙宜組長說，當學生知道要為活動進行表演時，全班開心大叫，學生也在家政課使用不織布做領結，利用音樂課與體育課認真練習，希望能表達對全天下媽媽的祝福。

教育局表示，特教生認真工作的態度，讓許多職場願意留用，如去年自鶯歌工商畢業的智能障礙學生小芳(化名)，高二時每周有4堂學習西點烘焙，高三至百貨連鎖麵包店實習，透過老師的指導與店家合作，目前已能獨立生活幫忙家計；能仁家商畢業3年的智能障礙學生阿惠(化名)，高三於連鎖賣場烘焙坊實習，學習包裝、整理貨櫃及清潔工作，現在能製作簡單西點，獨立自主讓家人放心。

新北市教育局今於新北特殊教育學校舉辦特教生母親節蛋糕裝飾大賽。記者吳亮賢／攝影
新北市教育局今於新北特殊教育學校舉辦特教生母親節蛋糕裝飾大賽。記者吳亮賢／攝影
特教生進行舞蹈表演。圖／新北教育局提供
特教生進行舞蹈表演。圖／新北教育局提供
新北市教育局今於新北特殊教育學校舉辦特教生母親節蛋糕裝飾大賽。記者吳亮賢／攝影
新北市教育局今於新北特殊教育學校舉辦特教生母親節蛋糕裝飾大賽。記者吳亮賢／攝影

侯友宜

延伸閱讀

新北100輛科技行動智能救護車上線

楊志良批陳時中政策錯誤 侯友宜今態度反變緩和

北市暫不提升防疫等級 侯友宜：新北都是用最高等級

防社區感染 新北老人共餐改外帶餐盒

相關新聞

業者假冒四大瓦斯公司高價更換管線 不到半年竟瓦斯外洩

瓦斯詐騙再現新手法！近年來瓦斯詐騙案件層出不窮，不肖業者混淆台北地區四大瓦斯公司名義，以市價2倍價格半哄半騙要求民眾更換...

新北特教生蛋糕裝飾大賽 侯友宜：獻給母親最安心禮物

新北市教育局今於新北特殊教育學校舉辦特教生母親節蛋糕裝飾大賽，由10所高中職集中式特教班學生組隊參加，市長侯友宜今出席活...

動物醫院未張貼收費表 北市議員：把消費者當肥羊宰

2018年傳出超抽血犬爭議的大安區某動物醫院，當時遭動保處罰款26.5萬元，隔年改店名，繼續於相同地區做起生意，許多民眾...

全台水情嚴峻 新北市塭仔底戲水區延後開放

全台面臨大缺水窘境，新北市自前年改善新莊塭仔底濕地公園戲水區親水設施後，每年5到9月都會開放讓市民前來消暑，但考量水情嚴...

手寫的溫度 汐止戶所推母親節限時明信片感恩活動

這周末就是母親節，新北市汐止戶所特別為媽媽們打造專屬休憩空間，自今日起為期5天舉辦「母親節感恩限時送活動」，邀請洽公民眾...

北市擬開設移工學校 年底上線

台北市有4.5萬名移工，人數六都最多，多數為家庭看護，北市勞動局研擬成立「移工學校」，讓移工有更多學習機會並快速融入台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。