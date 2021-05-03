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九十二歲仍當志工 平溪嬤高王員獲模範母親

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
高齡92歲的高王員(中)代表平溪區至市府接受模範母親表揚，活潑健康的她，堪稱是平溪區長壽又有活力的象徵。 圖／觀天下有線電視提供
高齡92歲的高王員(中)代表平溪區至市府接受模範母親表揚，活潑健康的她，堪稱是平溪區長壽又有活力的象徵。 圖／觀天下有線電視提供

母親節將至，平溪區今年共有十位模範母親榮獲表揚，其中市級模範母親高王員高齡九十二歲，卻仍活潑健康，每天在寺廟、衛生所、關懷據點都能看見她服務的身影，擔任志工數十年的生活總是快樂充實，社區因為有她而像個親密的大家庭，也翻轉了大家對老人家體弱需要照料的印象。

平溪區長曾繁盛表示，公所於1日提前在平溪市民活動中心舉辦模範母親表揚儀式，活動由平溪國小古箏、扯鈴表演開場，也安排奉茶儀式，由子女們為母親奉上熱茶，表達對養育之恩的感激，其中石底里的高王員阿嬤，以高齡92歲代表平溪區至市府表揚，活潑健康的她，堪稱是平溪區長壽又有活力的象徵。

石底里長楊鄭財表示，高王員女士在里內大家都尊稱她一聲「阿嬤」，每天在社區經常能見到她，因受過日本教育，有些人還會主動用日文跟她問候，她也常笑稱自己國語都沒日文來得流利，她在家庭中養育8位子女，個個事業有成，每當過年返家都熱鬧滾滾。

一粒麥子基金會社工員許舒涵表示，高王員阿嬤很熱情、喜歡為他人服務，因為舊衛生所是她多年來擔任志工的所在，當初基金會進駐成立銀髮關懷據點後，她便積極參與成為志工，並廣邀社區長者們前來運動樂活，讓據點能有大家庭般的氛圍，她有時也會準備教材，帶大家唱日文歌，喚起在地人小時候的回憶，平溪區雖然平日許多壯年人都在外工作，很謝謝阿嬤的付出，不僅把自己照顧得很好，也讓像媽媽一樣，帶領六七十幾歲的阿姨們更敞開心胸地接納銀髮人生。

平溪 阿嬤 衛生所 模範母親 母親節

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