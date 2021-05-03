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等公車日曬雨淋 汐止環河里終增首座候車亭

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區環河里里內第一座候車亭終於完成，市議員張錦豪也到現場關心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區環河里里內第一座候車亭終於完成，市議員張錦豪也到現場關心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區環河里大部分都是工業區，大大小小工廠不少，只是里內的公車站牌都沒有候車亭，造成上、下班的民眾等公車都得日曬雨淋，所以，新北市政府也在泛碟科技公車站增設候車亭，對於環河里里內第一座候車亭終於完成，今(3)日市議員張錦豪也到現場關心。

環河里長杜璧娟說，環河里屬於工業區一直以來沒半個候車亭，之前沒有候車亭的時候，大家都擠在路邊等公車，尤其下雨天大家撐著傘在這裡等公車上車，尤其下班時間人真的很多，好幾年前就開始爭取都沒有下文，很感謝議員張錦豪幫忙爭取，讓我們等公車有一個避雨的地方。

市議員張錦豪指出，汐止環河里這邊是工業區有搭公車的需求，一直以來沒有候車亭，在里長的建議下，在泛碟科技站搭車人口最密集的站牌設置了一座候車亭，並且請台電協助拉線施作智慧看板，現在終於完成，那這也是環河里首座候車亭，滿足工業區及一般民眾搭公車的需求，提供安全舒適的等車空間。

公車 汐止

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