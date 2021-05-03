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金山地瓜頗負盛名 六股里加大種植面績
金山區農特產以地瓜最為出名，近來在金山區的重要地瓜種植區六股里可以見到農友們拿到今年的苗栽，開始整理、分苗並且種植，種植地瓜的面積更是一年比一年更多，由於六股里地質、水源與土壤的關係，種出來的地瓜，口感鬆軟又香甜好吃。
六股里長鐘鼎平說，里內不少農地就在六股平原，上個月不少農友開始種下水稻，時序來到種植地瓜的季節，在農村再生之後，不少農地都活化種植，以六股里來說，除了水稻面積，種植地瓜的面積更是一年比一年更多，也因為地質、水源與土壤的關係，讓六股平原的種出來的地瓜，口感鬆軟又香甜好吃。
不僅是地瓜的種植面積見增長，近幾年也有提前種植的趨勢，原本農友大多在四月底五月初開始種地瓜，現在四月初拿到地瓜苗種植的農民也不少，里長也預期八月在金山就可以品嘗到現產地瓜的新鮮美味，歡迎喜愛高纖地瓜的民眾到金山一日遊，順道品嚐看看六股地瓜的好滋味。
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