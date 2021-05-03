金山地瓜頗負盛名 六股里加大種植面績

母親節將至，平溪區今年共有十位模範母親榮獲表揚，其中市級模範母親高王員高齡九十二歲，卻仍活潑健康，每天在寺廟、衛生所、關懷據點都能看見她服務的身影，擔任志工數十年的生活總是快樂充實，社區因為有她而像個親密的大家庭，也翻轉了大家對老人家體弱需要照料的印象。

2021-05-03 20:38