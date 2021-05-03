動物醫院未張貼收費表 北市議員：把消費者當肥羊宰

2018年傳出超抽血犬爭議的大安區某動物醫院，當時遭動保處罰款26.5萬元，隔年改店名，繼續於相同地區做起生意，許多民眾以為是新開張的店家前往消費，如今又傳出胡亂收費、未張貼收費表等爭議。市議員鍾沛君今日在財建部門質詢表示，過去兩年，全北市僅受理23件動物醫療爭議，顯見消費者不瞭解自身權益，要求動保處規範動物醫院應公開張貼收費表、宣導消費申訴辦法。

鍾沛君表示，曾違法的動物醫院由同一批人馬在原地繼續經營，改名不僅沒有規範，動保處還於兩天內就同意改名申請，該間醫院繼續在當地做生意後，又胡亂收費、未張貼收費表，恐怕是高興怎麼收費，就怎麼收費，在臨危的時候，將消費者當肥羊來宰。

鍾沛君表示，細看該院網路評價，不乏憤怒飼主指控胡亂收費，H民眾寵物量體重及打營養針收費6000元，R飼主寵物誤食巧克力卻被要求收費六千照X光，C飼主控訴院方安排不必要檢查，假裝病情緊急要求住院，結帳破萬。

鍾沛君表示，現行法令能給飼主保障有限，若消保官調處未果只能對簿公堂，多數飼主不堪浪費時間，多半只能自認倒楣。過去兩年，全北市僅受理23件動物醫療爭議，消費者在網路上留言負評僅是泄憤沒有實質效果，因此要求動保處規範動物醫院應公開張貼收費表、宣導消費申訴辦法。

台北市動物保護處長宋念潔表示，目前有訂收費上限，若是消費者提出第一次消費申訴，消保官、動保處、雙方當事人、 獸醫工會、動保處律師都將到場，提供專業判斷，若業者沒到場協調，將發文給業者限期15天內與消費者溝通，且醫院收費應向飼主解釋後再進行醫療行為，例如動手術除了手術費用，還有手術前的檢查費等，應一併告知。宋也承諾，將把公開張貼收費表與宣導消費糾紛辦法，在一個月內完成規畫。