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南港區學前兒童篩檢 結合鐵道安全探索樂趣多

中央社 / 台北3日電

北市南港區健康服務中心預計27至28日辦理學齡前兒童整合性免費篩檢，結合台鐵南港車站「鐵道安全探索之旅」，盼透過寓教於樂，提升兒童篩檢配合度，歡迎親子踴躍參與。

台北市南港區健康服務中心主任駱貞妃表示，根據北市衛生局數據顯示，109年學齡前兒童整合性篩檢結果，南港區幼童齲齒率達39.41%、視力異常率18.87%、聽力異常率0.91%，都較台北市數據高，突顯南港區推動兒童篩檢的重要性。

駱貞妃指出，幼兒時期聽覺經驗影響認知發展、語言技巧學習和抽象觀念了解，對各項學習發展極為重要，較輕微或單側聽損難發覺，很容易錯過3歲前矯治黃金期，籲家長多注意。

為提高兒童篩檢配合度，台鐵南港車站參與推出「鐵道安全探索之旅」活動。交通部台灣鐵路管理局南港站站長孟憲正表示，希望藉由「童趣鐵道劇場」、「鐵道故事屋導覽」、「暢遊鐵道大富翁」等活動，讓兒童認識鐵道文化、提升安全識能。

南港區健康服務中心與台鐵南港車站合作，推「學前兒童篩檢便利站、鐵道安全探索伴童趣」活動，今天舉行記者會。

活動將於5月27至28日上午8時30分至下午4時30分，台鐵南港車站地下2樓舉行，針對「滿3歲以上、未滿4歲」及「4歲以上、未上小學」幼童辦理4梯次免費學齡前兒童整合性篩檢；篩檢內容包括口腔、視力、聽力、身體檢查及免費塗氟服務，篩檢疑似異常者則提供轉介、追蹤服務。

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