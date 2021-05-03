新北100輛科技行動智能救護車上線

新北市長侯友宜今天說，提升救護能量，目前新北市有100輛科技行動智能救護車上線，可即時將患者狀況回傳醫院，今年新北市的OHCA（到院前無呼吸心跳）康復出院率目標為11%。

侯友宜上午主持「科技行動智能救護車，搶救OHCA大聯盟全面啟動」記者會，現場邀集新北市21家急救責任醫院、鄰近的北市馬偕、新光、萬芳及桃園長庚等醫院、23位新聘任醫療指導醫師及9位OHCA康復出院民眾共襄盛舉，並頒發感謝狀。

侯友宜會後接受媒體聯訪時指出，目前新北市共有100輛科技行動智能救護車、526位高級救護員，升格以來成功救回康復出院累計1743人，目前OHCA康復出院率已達10.8%，他期許今年能提升為11%，為市民提供更好的緊急醫療救護品質。

新北市政府消防局表示，科技行動智能救護車可在現場即時將患者心電圖、血壓、血氧、照片、影像等資訊傳至醫院，過程中由醫師線上指導，高級救護員進行緊急處置或給藥，大幅縮短入院後急救程序，適用對象主要為四大重症，包括OHCA、急性心臟疾病、腦中風、重大創傷患者。