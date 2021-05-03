快訊

本土+2！華航、諾富特個案爆不完 旅館外包人員也確診

醫PO一表看懂5名確診者足跡 北北桃等5縣市都躲不掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台水情嚴峻 新北市塭仔底戲水區延後開放

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
塭仔底濕地公園決定暫緩戲水區開放時間，延後時間未定。圖／新北市水利局提供
塭仔底濕地公園決定暫緩戲水區開放時間，延後時間未定。圖／新北市水利局提供

全台面臨大缺水窘境，新北市自前年改善新莊塭仔底濕地公園戲水區親水設施後，每年5到9月都會開放讓市民前來消暑，但考量水情嚴峻，水利局今年決定延後開放，時間會再滾動式討論。

塭仔底濕地公園戲水區夏季用水量經統計每月約1368噸，園區設計回收水循環系統，將池內使用過的水當作灑水系統，達到節約用水。

依照目前水情，新北市可正常用水到至少7月底，但考量中南部旱象未解，水利局決定暫緩開放塭仔底濕地公園戲水區，等水情趨緩後會再研議開放時間，請市民多體諒。

水利局表示，雖然戲水區不開放，但塭仔底濕地公園仍有遊樂區、休憩廣場、涼亭、溜冰場等設備供民眾使用。水利局呼籲，希望民眾有水當思無水之苦，即便北部水情未受影響，大家也應節約用水，與中南部同舟共濟。

濕地公園 年改

延伸閱讀

新北市長者防護網 全人式健康防護要帖

中市大雅大社支線排水改善完成 降低水患發生率

南科免費提供廠商抽水澆灌景觀花木 水情嚴峻部分暫停

後勁溪魚群暴斃 高市府研判久旱未雨河面缺氧

相關新聞

全台水情嚴峻 新北市塭仔底戲水區延後開放

全台面臨大缺水窘境，新北市自前年改善新莊塭仔底濕地公園戲水區親水設施後，每年5到9月都會開放讓市民前來消暑，但考量水情嚴...

手寫的溫度 汐止戶所推母親節限時明信片感恩活動

這周末就是母親節，新北市汐止戶所特別為媽媽們打造專屬休憩空間，自今日起為期5天舉辦「母親節感恩限時送活動」，邀請洽公民眾...

北市擬開設移工學校 年底上線

台北市有4.5萬名移工，人數六都最多，多數為家庭看護，北市勞動局研擬成立「移工學校」，讓移工有更多學習機會並快速融入台灣...

移工仲介加收買工費 賺黑心錢？

受新冠肺炎疫情影響，看護工人力吃緊，卻有仲介業者除登記費、介紹費及服務費外，巧立名目加收2、3萬的買工費、挑工費等，議員...

府中重慶路變徒步區 店家：缺的是人潮

捷運府中站周邊步行空間不足，新北市府規畫把縣民大道與中山路之間的重慶路車道封閉，改成徒步空間，配合在地商圈發展，店家表示...

府中站2、3出口縫合 整合成廣場

新北市板橋區府中舊城一帶缺乏大型活動場地，市府打算把原本被道路隔開的捷運府中站2、3號出口和圓環等縫合，整合做為廣場使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。