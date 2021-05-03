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全台水情嚴峻 新北市塭仔底戲水區延後開放
全台面臨大缺水窘境，新北市自前年改善新莊塭仔底濕地公園戲水區親水設施後，每年5到9月都會開放讓市民前來消暑，但考量水情嚴峻，水利局今年決定延後開放，時間會再滾動式討論。
塭仔底濕地公園戲水區夏季用水量經統計每月約1368噸，園區設計回收水循環系統，將池內使用過的水當作灑水系統，達到節約用水。
依照目前水情，新北市可正常用水到至少7月底，但考量中南部旱象未解，水利局決定暫緩開放塭仔底濕地公園戲水區，等水情趨緩後會再研議開放時間，請市民多體諒。
水利局表示，雖然戲水區不開放，但塭仔底濕地公園仍有遊樂區、休憩廣場、涼亭、溜冰場等設備供民眾使用。水利局呼籲，希望民眾有水當思無水之苦，即便北部水情未受影響，大家也應節約用水，與中南部同舟共濟。
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