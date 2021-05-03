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手寫的溫度 汐止戶所推母親節限時明信片感恩活動

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
汐止戶所特別為母親節打造專屬休憩區，青山國小還為此帶來音樂快閃活動。圖／新北市民政局提供
汐止戶所特別為母親節打造專屬休憩區，青山國小還為此帶來音樂快閃活動。圖／新北市民政局提供

這周末就是母親節，新北市汐止戶所特別為媽媽們打造專屬休憩空間，自今日起為期5天舉辦「母親節感恩限時送活動」，邀請洽公民眾手寫明信片傳達愛意。有人特地寄到歐洲，即便疫情嚴峻，仍可藉由明信片為家人祝福。

活動期間只要民眾到汐止戶所洽公，都能填寫專屬明信片為媽媽們獻上祝福，汐止戶所主任陳秀慧表示，戶所特別以玫瑰、康乃馨為主題設計粉色明信片，鼓勵民眾愛要及時，把平時說不出口的話化作文字傳達給媽媽。

從去年爆發疫情後，不少民眾與家人分隔兩地，今來洽公的莊小姐今日還特地把手寫明信片要寄到歐洲，送給剛喜獲麟兒的妹妹。另1名林先生則說，媽媽是醫療從業人員，過去1年多因為疫情常沒日沒夜照顧病患，還要穿著笨重防護衣，藉由這次手寫明信片的機會，把平日羞於表達的心情告訴媽媽。

此外，汐止青山國小今日也到戶所舉辦快閃音樂活動，讓洽公民眾意外又享受。

汐止 疫情

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