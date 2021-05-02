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擴大友善行人空間 板橋府中雙城年底前改善

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
府中廣場現今看不出廣場價值，未來市府希望擴大廣場面積、改善公車動線，打造當地地標。記者張哲郢／攝影
府中廣場現今看不出廣場價值，未來市府希望擴大廣場面積、改善公車動線，打造當地地標。記者張哲郢／攝影

新北市板橋舊城一帶行人通行不便、附近停車場動線亂，市長侯友宜喊出「府中雙城」目標整合新舊城區。在通過前瞻經費下，規畫下半年將擴大友善行人空間，明年則會進行雙城廣場整合，地方民代希望能像台北市信義區、中山站等成為當地具代表性又安全的地標。

府中雙城是府中美學的示範基地，去年10月通過內政部同意補助，近期已開始動工，範圍以縣民大道、重慶路至北門街段為「雙軸」，到府中、站前、市府等「三廣場」，希望在捷運板橋到府中站約1公里，能將過去舊城與新城結合。

工務局表示，今年會先進行雙軸人行空間改善，在雙軸空間有不少人行道不友善行人，寬度不足90公分，工務局表示，首先應還給行人通行空間，包括移除變電箱、拓寬、調整機車格等，目前已經在施工中。

在進行人行道改善前，市府已經在今年初完成同是計畫範圍內的林家花園環境改善，工務局副局長祝惠美說，雙軸改善預計今年下半年就會有成果，順利的話不只新北歡樂耶誕城，萬聖節也有機會趕上府中搞什麼鬼，利用特色活動舉辦讓市民看見板橋的改變。

至於三廣場則會等到明年再動工，初步規畫要串聯市府與站前廣場，府中廣場則設計縫合2、3號出口，加大目前府中廣場面積，未來打造成成為民眾願意停留的地方，市府也歡迎各項活動在廣場整合後在此舉辦。

交通局初估，屆時會有31條公車線受影響，原先停府中廣場繞行回文化路的公車規畫改走縣民大道，預計顛峰時間會增加70個班次。

葉元之說，府中有商圈也有古蹟，把廣場串聯開放年輕人社團、街頭藝人表演，可以吸引更多觀光客，希望能像台北市信義區廣場一樣成為當地具指標的地方。戴瑋姍則表示，捷運中山站串聯綠帶成功，讓當地成為市民集會、逛市集的好地方，確實板橋欠缺這種性質的廣場，也樂見其成。

人行道 中廣

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