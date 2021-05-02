板橋重慶路變徒步區 店家：人潮最重要

由於步行空間不夠，新北市板橋府中捷運站附近，連接縣民大道與中山路的重慶路即將改成徒步空間，不再讓車輛通行，配合改善府中停車場，欲擴大行人通行空間。附近店家透露，很久之前就討論過要把重慶路變步道，但真正需要是能常態性停留的人潮。

行人若要從縣民大道南側走到府中捷運站，只有1條斑馬線，每當巔峰時間行人還會擠到車道上，工務局為確保行人安全，經過和交通局等單位討論下，決定把中山路連接線民大道的重慶路段改成徒步區，預計在完成雙軸人行道改善後，與府中停車場一同進行。

交通局表示，之前該路段常配合活動舉辦封路過不只1次，重慶路屬於支線幫忙分散主線車流，實際主車流量在重慶路上並不多。交通局統計，會走重慶路以中山路往縣民大道為主，巔峰時間每小時小客車當量約380（PCU／hr），其中9成是直走府中路或左轉縣民大道，從縣民大道轉中山路僅100（PCU／hr）。

交通局指出，未來替代路線可提前車子可以在館前路、或民權路等路口轉縣民大道，縣民大道、中山路2條幹線紅綠燈秒數也能再調整。

當地餐飲業者透露，早在縣政府就討論過重慶路變徒步區，但現在府中缺的是像西門町般常態性人潮，不能只靠短期活動或是上下班人潮，現在反而假日人比平日還少。也有店家認為，重慶路改變後擔心中山路車流會更大，轉縣民大道會更麻煩。

新北市議員戴瑋姍表示，重慶路兩側本來就很寬闊，變成步道後必須規畫長期活動、市集或街頭藝人才有更大效益，建議可漸進式測試，避免衝擊過大。